Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 226 dní

Guľomet ako zastaraná zbraň? Ukrajinci s ním kosia ruské drony Video Video z 28. mechanizovanej brigády Ukrajiny ukazuje taktickú reakciu na hrozby zo strany ruských dronov, pričom zdôrazňuje účinnosť guľometov pri ich likvidácii. Tento prístup kontrastuje s tvrdením ruského stratéga, podľa ktorého sa guľomety v dôsledku rozvoja dronovej technológie stávajú zastaranými, ako sa uvádza v nedávnej analýze portálu Business Insider. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

6:00 Ukrajina neuspela v získavaní ďalších zbraní od USA. Preto plánuje nový prístup: požiadať Washington, aby umožnil Európe nakupovať americké zbrane pre Ukrajinu, uviedlo podľa portálu Politico šesť ľudí oboznámených s touto žiadosťou.

O novom prístupe sa diskutovalo približne v rovnakom čase, ako sa Trumpova administratíva rozhodla zastaviť niektoré dodávky vojenskej pomoci, ktoré už boli Kyjevu pridelené administratívou prezidenta Joea Bidena, vrátane protivzdušných obranných systémov Patriot. Najvyšších ukrajinských predstaviteľov to prekvapilo. Prichádza to tiež v čase, keď Európa sľubuje zvýšiť výdavky na obranu a hľadá kreatívne spôsoby, ako to dosiahnuť.

Niekoľko európskych vlád skúma plány na nákup zbraní vyrobených v USA zo svojich obranných rozpočtov a ich transfer na Ukrajinu, uvádza portál Politico. Takto minuté peniaze by sa započítali do nového čísla obranných výdavkov NATO. Tieto transfery by museli mať súhlas vlády USA, o čom sa rokuje, uviedla jedna osoba oboznámená s plánmi. Keďže neprichádza žiadna ďalšia pomoc od USA a Rusko je uprostred letnej vojenskej ofenzívy zameranej na severovýchodné mesto Sumy, kde sa Kremeľ už zmocnil sa kľúčových ložísk nerastov, Zelenskyj bol nútený zmeniť svoj prístup k získavaniu nových zbraní. „Nemáme na výber,“ povedal ukrajinský predstaviteľ.

Jedným z potenciálnych problémov sú obmedzenia, ktoré USA zvyčajne ukladajú spojencom používajúcim americké zbrane. Počas Bidenovej administratívy sa to týkalo napríklad britských rakiet Storm Shadow do Kyjeva, pretože obsahovali americké súčiastky. Súčasťou rokovaní bude aj táto otázka, uviedol ukrajinský predstaviteľ.

Európske krajiny majú obmedzené možnosti dodať Kyjevu kľúčové zbrane, najmä protivzdušnú obranu, keďže Rusko v nedeľu bombardovalo ukrajinskú oblohu 477 dronmi a 60 raketami.

„Vzhľadom na to, že niektoré typy zbraní, ktoré sú pre nás kriticky dôležité, nevyrába nikto v demokratickom svete okrem USA, sme spolu s našimi európskymi partnermi pripravení ich kúpiť,“ povedal jeden z ukrajinských predstaviteľov.

5:55 Sedemdesiatročná žena zomrela a ďalší dvaja ľudia boli zranení v západoruskej Lipeckej oblasti po tom, ako na nich spadli trosky zo zničeného ukrajinského bezpilotného lietadla. Napísala to vo štvrtok agentúra Reuters.

"Signály o padajúcich troskách prichádzajú z rôznych oblastí. Záchranné služby a pohotovostné agentúry pracujú v posilnenom režime, "citovala agentúra gubernátora Lipeckej oblasti Igora Artamonova.

Rozsah útoku ani celkové škody neboli bezprostredne známe. Ukrajina, ktorá štvrtým rokom čelí ruskej vojenskej agresii, sa k incidentu zatiaľ nevyjadrila, uviedol Reuters.

Ukrajina podnikla niekoľko náletov na Lipeckú oblasť, kde sa nachádza letecká základňa a kde sa predovšetkým cvičia ruské vzdušné a kozmické sily. Kyjev tiež útočí na letecké základne, aby znížil schopnosť Moskvy používať svoje vojnové lietadlá k úderom na ciele na Ukrajine.

Ukrajinská armáda v auguste uviedla, že zasiahla letisko v Lipecku, poškodila zásoby navádzaných bômb a spôsobila množstvo výbuchov.