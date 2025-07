Nawrocki chce ako prezident formovať bezpečnostnú politiku. Vybral si kľúčového poradcu, ktorý čelí obvineniam

Nawrocki vyjadril očakávanie dobrej spolupráce s ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom a plánuje ho presvedčiť o potrebe vytvorenia novej kultúry generálskych nominácií. Podľa neho by si to nevyžadovalo legislatívne zmeny. Uviedol, že verejnosť má právo vedieť, ako tieto nominácie prebiehajú.

Novozvolený prezident upozornil, že Poľsko a región budú v najbližších rokoch v stave permanentnej pripravenosti. „Velenie nad ozbrojenými silami bude obrovskou výzvou pre mňa ako prezidenta a pre celý národ, aby Poľsko bolo bezpečné,“ zdôraznil. Dodal, že spojenci chránia len tých, ktorí sú schopní brániť sa sami.

Čítajte viac Žiadne opakovanie nebude. Poľský Najvyšší súd potvrdil platnosť prezidentských volieb

Vo svojom vyjadrení pripomenul záväzok z predvolebnej kampane vytvoriť armádu s minimálne 300 000 vojakmi. Avizoval dôsledné plnenie zbrojných kontraktov, ktoré posilňujú vojenský potenciál krajiny, a zámer zaoberať sa bezpečnostnou situáciou na východnej i západnej hranici Poľska. Informoval aj o tom, že sa stretol a telefonicky hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.

V nadväznosti na svoje bezpečnostné priority oznámil Nawrocki aj prvé mená svojich spolupracovníkov. Oznámil, že šéfom jeho poradného orgánu ako vrchného veliteľa ozbrojených síl, Úradu pre národnú bezpečnosť (BBN), bude historik Slawomir Cenckiewicz. Ide o prvú dôležitú funkciu, ktorú nový prezident obsadil, informujú poľské médiá.

Čítajte aj Poľsko zavedie kontroly na hraniciach s Nemeckom a Litvou

Cenckiewicz počas predchádzajúcej vlády konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) viedol komisiu pre skúmanie ruských vplyvov v Poľsku, ktorá bola označovaná za nástroj boja proti vtedajšej opozícii vedenou Donaldom Tuskom, terajším premiérom. Čelí tiež obvineniam prokuratúry, že ako šéf vojenského archívu pomáhal vtedajšiemu ministrovi obrany Mariuszovi Blaszczakovi zverejňovať vojenské dokumenty, ktoré mali poškodiť opozíciu, pripomenul denník Gazeta Wyborcza. Keď si Cenckiewicz v sprievode Nawrockého išiel vypočuť obvinenia, vyhlásil, že je na svoje obvinenie „mimoriadne hrdý“.

Blaszczakovi by podľa médií mohlo hroziť až desať rokov väzenia za to, že počas predvolebnej kampane v roku 2023 zverejnil časť tajného vojenského plánu Warta z roku 2011. Tento plán, vytvorený za Tuskovho vládnutia, rátal v prípade vojny s Ruskom so stiahnutím poľských jednotiek k rieke Visle, ak by spojenci nemohli Poľsku včas prísť na pomoc. Blaszczak tvrdil, že plán predstavoval zámer vydať polovicu krajiny bez boja, čo vtedajšia opozícia odmietla ako nepravdivé a zavádzajúce.