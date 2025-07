Trump a Putin si šiestykrát telefonovali. Putin: Nevzdáme sa svojich cieľov, ale chceme rokovať. Trump žiada rýchle ukončenie vojny

Putin v telefonáte svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi oznámil, že Moskva sa nevzdá svojich cieľov na Ukrajine, medzi ktoré počíta odstránenie takzvaných „prvotných príčin“ konfliktu. Po skončení zhruba hodinového hovoru oboch štátnikov to podľa agentúry Reuters novinárom povedal poradca Kremľa pre medzinárodné otázky Jurij Ušakov. Putin však Trumpovi tiež povedal, že Rusko má stále záujem pokračovať v rokovaní a dohodnúť sa na urovnaní konfliktu. Trump podľa Ušakova v telefonáte nastolil otázku rýchleho ukončenia vojny.

Ide o šiesty verejne známy rozhovor medzi oboma lídrami od Trumpovho januárového návratu do Bieleho domu, napísala agentúra Reuters. Telefonát dáva do súvislosti s doteraz bezvýsledným Trumpovým úsilím dosiahnuť prímerie na Ukrajine, ktorá sa štvrtým rokom bráni ruskej agresii. Obaja prezidenti spolu naposledy hovorili 14. júna, keď sa sústredili hlavne na Irán.

„Dnes budem hovoriť s prezidentom USA,“ vyhlásil Putin podľa agentúry TASS. „Určite mu navrhnem, aby využil tento materiál na americkom trhu,“ dodal počas prehliadky výstavy o ruských firmách, nazvanej Silné nápady pre nové časy.

Denník Kommersant spája plánovaný Putinov rozhovor s Trumpom so správami, že Washington pozastavil časť dodávok amerických zbraní Ukrajine, a to v čase, keď už boli v Európe pripravené na odoslanie. Ukrajina mala od USA dostať desiatky rakiet Patriot pre protivzdušnú obranu, 250 vysoko presných striel do raketometov HIMARS a M270 MLRS, rakety Hellfire, Stinger, AIM a granátomety. V Kremli tieto správy privítali s tým, že zastavenie dodávok zbraní by malo urýchliť dokončenie ruského ťaženia proti Ukrajine.

Trump by mal následne v piatok telefonicky hovoriť so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským, informoval denník Financial Times (FT). Rovnako ukrajinský prezident neskôr podľa agentúry Reuters uviedol, že dúfa v hovor so šéfom Bieleho domu v piatok alebo v najbližších dňoch o dodávkach amerických zbraní Ukrajine. Zelenskyj podľa Reuters tiež uviedol, že je pripravený zúčastniť sa na stretnutí lídrov s cieľom ukončiť vojnu.