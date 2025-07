EÚ sa chystá debatovať, ako odrezať deti od sociálnych sietí

„Je viditeľné, ako sociálne siete ovplyvňujú deti a ich celkové blaho. Toto je pravdepodobne jediná oblasť, kde je potrebná väčšia regulácia,“ uviedla Bjerreová. Dánsko sa 1. júla ujalo rotujúceho predsedníctva Rady Európskej únie a jednou z jeho úloh je aj organizácia rokovaní ministrov a zástupcov členských štátov EÚ.

Z výsledkov nedávneho prieskumu agentúry YouGov v Nemecku vyplýva, že viac ako 70 percent respondentov by uvítalo zavedenie minimálneho vekového obmedzenia pre prístup k sociálnym sieťam ako Facebook, Instagram alebo TikTok. Približne 57 percent opýtaných by súhlasilo s minimálnym vekom 16 rokov a 16 percent by zvážilo hranicu až 18 rokov.

Napriek tomu je téma medzi nemeckými politikmi kontroverzná. Zatiaľ čo ministerka spravodlivosti Stefanie Hubigová (SPD) podporuje zavedenie minimálneho vekového limitu na používanie sociálnych sietí, šéf koaličnej CSU Markus Söder sa postavil proti.

Söder nedávno v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD nazval celú ideu vekového obmedzenia „odtrhnutou od reality“ a „úplným nezmyslom“. Obmedzenie by podľa neho sociálne siete pre deti ešte viac zatraktívnilo.

Zástancovia vekového obmedzenia argumentujú možným zamedzením závislostí na sociálnych sieťach. Vyzývajú tiež na vytvorenie spoľahlivých systémov overovania veku pre nevhodný obsah pre deti a mládež.

Európska komisia (EK) podľa agentúry DPA na takejto aplikácii už pracuje. Vďaka nej by malo byť pre internetové platformy jednoduchšie zakázať prístup k obsahu nevhodnému pre mladistvých ľudí.