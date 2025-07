ONLINE: Čínsky minister: Keby sme Rusko podporovali, je dávno po vojne. Trump: Biden vyprázdnil naše sklady

Čína oficiálne zachováva neutrálny postoj k vojne na Ukrajine a odmieta, že by podporovala Rusko. Podľa hongkonského denníka South China Morning Post však čínsky minister zahraničných vecí Wang I v rozhovoroch so zástupcami EÚ uviedol, že si Čína nemôže dovoliť prehru Ruska, pretože USA by sa potom mohli zamerať na Čínu.

Video z 28. mechanizovanej brigády Ukrajiny ukazuje taktickú reakciu na hrozby zo strany ruských dronov, pričom zdôrazňuje účinnosť guľometov pri ich likvidácii. Tento prístup kontrastuje s tvrdením ruského stratéga, podľa ktorého sa guľomety v dôsledku rozvoja dronovej technológie stávajú zastaranými, ako sa uvádza v nedávnej analýze portálu Business Insider.

6:24 Ruská armáda v noci na piatok vyslala do útoku na ukrajinskú metropolu Kyjev desiatky útočných dronov typu Šáhid. Podľa ukrajinského letectva ruská armáda do útoku na Kyjev nasadila aj najmenej jednu hypersonickú strelu. Veľká časť Kyjevčanov prečkala noc v metre, informovala agentúra Reuters.

Podľa šéfa vojenskej administratívy mesta Kyjev Tymura Tkačenka k útokom dronov došlo na 13 miestach v piatich mestských obvodoch na oboch brehoch rieky Dneper, ktorá rozdeľuje mesto. Nálety trvali viac než štyri hodiny a na mnohých miestach spôsobili požiare. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko však uviedol, že podľa predbežných informácií v dôsledku požiaru nedošlo k vážnym škodám ani obetiam.

Tkačenko doplnil, že mnohé z cieľov boli obytné budovy. Očití svedkovia pre Reuters uviedli, že počuli sériu výbuchov a nepretržitú paľbu protivzdušnej obrany snažiacej sa drony zostreliť.

„Útoky neprestávajú,“ napísal Tkačenko na platforme Telegram. „Nad Kyjevom je množstvo cieľov. Zneškodňujeme ruské drony vo všetkých obvodoch.“

Britská stanica BBC doplnila, že letecký poplach kvôli útokom ruských dronov bol v noci na piatok vyhlásený na väčšine územia Ukrajiny.

6:15 Nijaké sankcie proti Rusku a žiadny nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Takto vyzerá viac ako polročné pôsobenie populistického republikána Donalda Trumpa v úrade amerického prezidenta.

6:00 Americký prezident Donald Trump zdôvodnil pozastavenie dodávok niektorých zbraní Ukrajine tým, že jeho predchodca Joe Biden dal tejto krajine príliš veľa zbraní. Píše to v piatok agentúra AP, podľa ktorej sa Trump k tejto veci verejne vyjadril prvýkrát. Podľa Trumpa Spojené štáty Ukrajine stále pomáhajú. O záležitosti by mohol v piatok hovoriť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Biely dom v utorok potvrdil informácie serveru Politico, že americké ministerstvo obrany zastavilo už skôr sľúbené dodávky niektorých striel protivzdušnej obrany a ďalšej presnej munície na Ukrajinu.

Trump novinárom povedal, že Spojené štáty dali Ukrajine veľa zbraní. „Biden vyprázdnil našu krajinu tým, že im (Ukrajine) dával zbrane, a musíme zabezpečiť, že ich pre nás samotných bude dostatok,“ uviedol Trump. Dodal, že Spojené štáty naďalej spolupracujú s Ukrajinou a napadnutej krajine pomáhajú.

Podľa Kyjeva by v piatok mohli Trump a Zelenskyj rokovať cez telefón o situácii ohľadom dodávok zbraní. V minulom roku boli Spojené štáty najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci Kyjevu. Vysokopostavený zdroj z ukrajinskej armády povedal AFP, že Ukrajina sa bez americkej munície bude len ťažko brániť proti útočiacim ruským silám.

Vo štvrtok Trump hovoril aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa Trumpa však telefonát nepriniesol pokrok v rokovaní o zastavení bojov na Ukrajine.

„Nie, nedosiahol som s ním vôbec žiadny pokrok,“ odpovedal Trump novinárom na otázku, či sa priblížil k dohode o ukončení ruskej invázie. Trump dodal, že „nie je spokojný“ s prebiehajúcou vojnou, informovala v noci na piatok agentúra AFP.

Putin počas telefonického rozhovoru s Trumpom vyhlásil, že Moskva neupustí od svojich cieľov na Ukrajine, ale stále má záujem o urovnanie konfliktu prostredníctvom diplomacie, uviedol Putinov poradca Jurij Ušakov.

5:50 Čína oficiálne zachováva neutrálny postoj k vojne na Ukrajine a odmieta, že by podporovala Rusko. Podľa hongkonského denníka South China Morning Post však čínsky minister zahraničných vecí Wang I v rozhovoroch so zástupcami EÚ na čele s vrchnou diplomatkou Kajou Kallasovou uviedol, že si Peking nemôže dovoliť prehru Ruska vo vojne na Ukrajine, pretože USA by sa potom mohli zamerať na Čínu. Podľa hongongského denníka, ktorý cituje zdroje oboznámené s diskusiou, európskych predstaviteľov prekvapila úprimnosť Wangových poznámok.

Wang však podľa zdrojov denníka odmietol obvinenie, že Čína materiálne podporuje ruské vojnové úsilie, či už finančne alebo vojensky, a trval na tom, že ak by to robila, konflikt by sa už dávno skončil.

Počas maratónskej štvorhodinovej debaty o širokej škále geopolitických a obchodných problémov údajne Wang poskytol Kallasovej niekoľko „lekcií a prednášok z histórie“.

Niektorí predstavitelia EÚ mali pocit, že jej dáva lekciu z reálnej politiky, časť z nej hovorila o domnienke Pekingu, že Washington čoskoro obráti svoju plnú pozornosť na východ, uviedli dvaja predstavitelia EÚ podľa South China Morning Post.

Kallasová o stretnutí s čínskym ministrom vydala oficiálnu správu. Podľa nej podpora Ruska v jeho vojne proti Ukrajine zo strany čínskych firiem predstavuje pre Európsku úniu vážnu bezpečnostnú hrozbu. Zároveň vyjadrila znepokojenie nad hybridnými hrozbami pochádzajúcimi z Číny, uvádza sa v tlačovej správe jej úradu.

Kallasová na Čínu naliehala, aby okamžite prestala ruskému vojenskému priemyslu poskytovať všetku materiálnu podporu, a vyzvala ju na podporu bezpodmienečného prímeria a spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine.

V otázke Taiwanu šéfka únijnej diplomacie zdôraznila európsku politiku jednej Číny a vyslovila sa proti jednostranným snahám o narušenie status quo. Kallasová tiež vyjadrila znepokojenie nad stavom ľudských práv v Číne.