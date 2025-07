Číne nevyhovuje prehra Ruska, ale hovorí, že je neutrálna. Minister Wang I: Keby sme Moskvu podporovali, je dávno po vojne

Čína oficiálne zachováva neutrálny postoj k vojne na Ukrajine a odmieta, že by podporovala Rusko. Podľa hongkonského denníka South China Morning Post však čínsky minister zahraničných vecí Wang I v rozhovoroch so zástupcami EÚ na čele s vrchnou diplomatkou Kajou Kallasovou uviedol, že si Peking nemôže dovoliť prehru Ruska vo vojne na Ukrajine, pretože USA by sa potom mohli zamerať na Čínu.** Podľa hongongského denníka, ktorý cituje zdroje oboznámené s diskusiou, európskych predstaviteľov prekvapila úprimnosť Wangových poznámok.