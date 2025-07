Najmodernejšia britská stíhačka trčí už tri týždne v Indii. Nedarí sa ju dostať do vzduchu

Najmodernejšia stíhačka britského letectva F-35B americkej výroby stojí už tri týždne v indickej Kérale. Britom sa ju nedarí uviesť do prevádzkyschopného stavu, aj keď na letisku pristála 14. júna len kvôli zlému počasiu, ktoré mu neumožňovalo sa vrátiť na palubu vlajkovej lietadlovej lode HMS Prince of Wales, ktorá bola v Indickom oceáne na manévroch.

Pilot F-35B dostal kvôli zlému počasiu rozkaz nevracať sa na palubu a pristáť na civilnom letisku Thiruvananthapuram na juhu indického štátu Kérala. Pristátie prebehlo bez problémov, keď sa však chcel pilot vrátiť na palubu lietadlovej lode, ukázalo sa, že lietadlo má poruchu. Tú sa britským technikom z lietadlovej lode, ktorí na letisku pristáli, nedarilo opraviť. Na situáciu upozornil server novinky.cz.

V pondelok sa opozičný konzervatívny poslanec Ben Obesa-Jecty opýtal vlády, kedy bude problém vyriešený: „Aké kroky podniká vláda, aby bolo lietadlo vyzdvihnuté, ako dlho to ešte bude trvať a ako vláda zaistí bezpečnosť chránených tajných technológií v stíhačke, keď je v hangári mimo dohľadu?“

Tajomník snemovného výboru pre ozbrojené sily Luke Pollard na to reagoval, ale jasnú odpoveď nedal: „Pokračujeme v práci s našimi indickými priateľmi, ktorí poskytujú podporu tej najvyššej úrovne, keď sa F-35B nebola schopná vrátiť na lietadlovú loď. Som si istý, že bezpečnosť lietadla je v dobrých rukách, pretože ej pri ňom neustále posádka Kráľovských vzdušných síl.“

Vo štvrtok sa ale ukázalo, že je situácia vážnejšia, keď britská komisia oznámila BBC: „Spojené kráľovstvo prijalo ponuku premiestniť F-35 do hangáru pre údržbu a opravy. Stroj sa presunie do hangáru, akonáhle britskí inžinieri priletia so špeciálnym vybavením, pričom je zaistené, že narušenie plánovanej údržby je minimálne.“

Cez víkend má priletieť do Kéraly z Británie špeciálny tím.

Podľa niektorých informácií malo mať lietadlo problémy s hydraulikou.

Prípad stroja v Kérale vyvoláva otázky ohľadom spoľahlivosti F-35 a jej schopnosti operovať z letísk, ktoré nie sú pre stroj určené.

Česko si objednalo 24 lietadiel F-35A, teda inú verziu, ktorá nemá zabudovaný komplikovaný systém, umožňujúci takmer kolmý štart.