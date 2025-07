ONLINE: Rutte tvrdí, že ak by Čína udrela na Taiwan, žiadala by Rusov zaútočiť na NATO

Podľa šéfa NATO Rutteho pre spojenectvo Ruska a Číny musí byť aliancia dostatočne silná, aby odstrašila Moskvu, a súčasne spolupracovať so spojencami v Ázii. Tvrdí, že ak by sa Čína rozhodla zaútočiť na Taiwan, chcela by od Ruska, aby zaútočilo na územie Severoatlantickej aliancie.

7:30 Ak by sa Čína rozhodla zaútočiť na Taiwan, chcela by od Ruska, aby zaútočilo na územie Severoatlantickej aliancie. V rozhovore, ktorý zverejnil v sobotu denník The New York Times, to označil za najpravdepodobnejší scenár generálny tajomník NATO Mark Rutte. Podľa neho nemožno oddeliť bezpečnostnú situáciu v Európe od tej v Ázii.

V rozhovore Rutte odpovedal na otázky o údajne klesajúcom záujme Spojených štátov o bezpečnosť v Európe a rastúcom význame Ázie v očiach Washingtonu. Podľa Rutteho je pre Spojené štáty stále zásadné zaručiť si pre seba bezpečnosť v Atlantickom oceáne, v Európe a v Arktíde.

„Všetko je prepojené,“ povedal o situácii v Európe a Ázii Rutte. Poukázal na spojenectvo medzi Ruskom a Čínou alebo na zapojenie severokórejských vojakov do vojny proti Ukrajine. Rutte tiež hovoril o možnosti, že by sa Čína rozhodla pre inváziu na Taiwan, ktorý Peking považuje za vzbúreneckú provinciu. V takom prípade by podľa Rutteho čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval Moskvu, aby Čínu podporila. „Potrebujem, aby ste ich (krajiny NATO) zamestnali v Európe útokom na územie NATO,“ odkázal by podľa Rutteho čínsky prezident svojim spojencom v Kremli.

Pre odvrátenie takéhoto scenára podľa Rutteho musí NATO byť dostatočne silné, aby odstrašilo Rusko, a súčasne spolupracovať so svojimi spojencami v Ázii, čomu je podľa neho veľmi naklonený americký prezident Donald Trump. Rutte zopakoval, že nepochybuje o ochote súčasnej americkej administratívy sa podieľať na kolektívnej obrane v rámci aliancie.

Rutte v rozhovore obhajoval tiež nový cieľ, ktorý si stanovila aliancia na júnovom summite v Haagu, a síce míňať za armádu, zbrane a bezpečnosť 3,5 percenta HDP do roku 2035. Podľa neho je nutné výrazne posilniť výrobu zbraní v NATO. Poukázal pri tom na porovnanie vo výrobe munície medzi Ruskom a alianciou. „Oni (Rusi) teraz vyrábajú za tri mesiace trikrát viac munície ako celé NATO za jeden rok,“ uviedol Rutte.

Plne v kompetencii jednotlivých členských štátov potom podľa generálneho tajomníka zostáva voľba, či mať povinnú vojenskú službu, o ktorej obnovení niektoré členské štáty uvažujú, alebo plne profesionálnu armádu. „To ale znamená vyplácať dobrý plat našim mužom a ženám v uniforme,“ povedal Rutte o profesionálnych armádach.

Generálny tajomník NATO v rozhovore dával za pravdu americkému prezidentovi Trumpovi, že európski členovia aliancie neprispievali dostatočne na zabezpečenie bezpečnosti. "Prvýkrát za posledných 65 rokov nastane parita medzi tým, čo platí USA, a tým, čo platí Európania. To by sa bez Trumpa nestalo, "uviedol Rutte bez toho, aby povedal konkrétny dátum, kedy bude tento stav dosiahnutý.