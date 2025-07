Až 57 % mladých v Európe považuje za najlepší spôsob vládnutia demokraciu, 21 % je za autoritársku vládu

V to, že je demokracia najlepšia forma vlády, verí v Európe 57 percent mladých ľudí. Vyplýva to podľa denníka The Guardian z každoročného prieskumu inštitútu YouGov pre nadáciu TUI. Dvadsaťjeden percent respondentov by podľa prieskumu bolo za určitých bližšie nešpecifikovaných podmienok pre autoritársku vládu. Podpora demokracie podľa autorov prieskumu klesá medzi ľuďmi, ktorí sa vidia napravo od politického stredu.

Výsledky prieskumu, v ktorom zodpovedali mladí ľudia v Británii, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku a Grécku, ukázali, že najnižšiu podporu má demokratický systém v Poľsku so 48 percentami, vo Francúzsku a Španielsku ho za najlepšie považuje 51 až 52 percent mladých ľudí. Naopak v Nemecku je to 71 percent.

Najväčšiu podporu autoritárskeho systému zaznamenal prieskum v Taliansku so 24 percentami, v Španielsku, Portugalsku a Francúzsku by túto formu zriadenia za určitých podmienok uprednostnilo 23 percent mladých ľudí. Najmenšiu podporu mala v Nemecku s 15 percentami. Takmer jednu desatinu opýtaných nezaujímalo, či je ich vláda demokratická alebo nie.

„Medzi ľuďmi, ktorí sa vidia politicky napravo od stredu a cítia sa ekonomicky znevýhodnení, podporuje demokraciu len jeden z troch,“ uviedol pre The Guardian jeden z autorov štúdie Thorsten Faas, politológ z berlínskej Slobodnej univerzity. Demokracia je podľa neho pod tlakom zvnútra i zvonku.

Mladí Európania odpovedali aj na otázky týkajúce sa Európskej únie. Pre 39 percent z nich táto inštitúcia nefunguje dostatočne demokraticky a 53 percent ju kritizuje za to, že sa príliš zaoberá maličkostami namiesto toho, aby sa sústredila na to podstatné. Za kľúčové oblasti európskej spolupráce označili riešenie rastúcich životných nákladov, obranu proti vonkajšiemu ohrozeniu a vytvorenie lepších podmienok pre podnikanie.

Prieskum sa uskutočnil v apríli a máji tohto roka a zúčastnilo sa na ňom viac ako 6700 mladých ľudí vo veku medzi 16 a 26 z vybraných krajín. Je to už deviate každoročné vydanie štúdie, ktorá vznikla za podpory nadácie financujúcej projekty na podporu európskej mládeže.