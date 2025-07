Profesor stratégie: Trump ako ruský agent? Na to nevie premýšľať

„V mnohých ohľadoch americkí vojaci trochu podkopávajú bezpečnosť starého kontinentu, pretože vytvárajú v Európanoch dojem, že budú za nich bojovať. Ale nie je to isté,“ povedal pre Pravdu Phillips O’Brien, historik a profesor strategických štúdií na University of St Andrews v Škótsku.

Podľa neho americký prezident Donald Trump škodí Ukrajine a vo vojne pomáha šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. „Neviem, ako môže niekto podporovať prezidenta USA a zároveň tvrdiť, že pomáha Kyjevu. Mohlo by to platiť iba vtedy, keby Trump zmenil svoju politiku,“ zdôraznil O’Brien.

Na sociálnej sieti Bluesky ste napísali: Ľudia si vôbec neuvedomujú, ako efektívne Trump pomáha Putinovi viesť vojnu. Takto ste reagovali na článok denníka New York Times, ktorý pripomenul, že republikán od nástupu do Bieleho domu nezaviedol žiadne nové sankcie proti Rusku. Kremeľ tak môže ľahšie získať peniaze a materiál potrebný na vojnu proti Ukrajine. V čom konkrétne je Trump pre Putina užitočný?

Myslím si, že Trump je teraz významnou súčasťou ruskej vojenskej stratégie. Na jednej strane škodí Kyjevu a na druhej pomáha Moskve. Trump od svojho návratu do funkcie neodsúhlasil takmer žiadnu pomoc Ukrajine, okrem symbolického predaja zbraní. Teraz dokonca blokuje podporu, ktorú Kyjevu sľúbila ešte vláda Joea Bidena. Výrazne to poškodí ukrajinskú obranu, keďže sa zastavili dodávky troch typov systémov protivzdušnej obrany, hoci tie Kyjev zúfalo potrebuje. Zároveň Trump neschválil žiadne nové sankcie proti Moskve, čím v podstate pomáha ruskej ekonomike, aby sa postavila na nohy. Kremeľ bude vedieť lepšie obchádzať existujúce reštrikcie a budovať nové dodávateľské reťazce, aby získal špičkové technológie. Sú to Európania, ktorí teraz podnikajú oveľa ráznejšie kroky proti ruskému hospodárstvu, napríklad v súvislosti s takzvanou tieňovou flotilou. (Sú to lode, ktoré napriek sankciám vyvážajú ruskú ropu, pozn. red.)

Európska únia síce súhlasila s predĺžením existujúcich protiruských sankcií, ale ich 18. balík blokuje aj Slovensko. Môže sa stať, že EÚ zvolí k Ukrajine podobný prístup ako Trump?

V krátkodobom horizonte nie, hoci viem, že slovenská a maďarská vláda majú postoj, ktorý sa výrazne líši od zvyšku Európy. Je zložité si predstaviť, že by sa prístup celej EÚ zrazu zmenil. Uvidíme však, čo sa stane vo Francúzsku po prezidentských voľbách na jar v roku 2027. Problémom je ale tiež to, že sa celá únia stále snaží vychádzať Trumpovi v ústrety, lebo sa bojí, že sa šéf Bieleho domu nahnevá. Európa má potenciál, aby Ukrajinu podporovala viac, ale sama sa obmedzuje tým, že stále dúfa v americkú ochranu. Oslabuje to jej schopnosť vystúpiť proti Rusku.

Sú ľudia, ktorí tvrdia, že podporujú Ukrajinu a zároveň Trumpa. Čo si o tom myslíte?

Títo ľudia trpia sebaklamom. Najmä mnohí republikáni si pred znovuzvolením Trumpa navrávali, že pre Ukrajinu vyrokuje dobrú dohodu a bude jej pomáhať. Ukázalo sa, že to bola len ilúzia. Realita je taká, že Trump Kyjevu škodí. Neviem, ako ho môže niekto podporovať a zároveň tvrdiť, že pomáha Ukrajine. Mohlo by to platiť iba vtedy, keby Trump zmenil svoju politiku.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa pred júnovým summitom NATO mesiace usiloval Trumpa uspokojiť. Aj po správe, že Washington pozastavil dohodnutú vojenskú pomoc pre Kyjev, sa usiloval nájsť kompromisné vyjadrenie. Povedal, že USA si musia dávať pozor na to, aby mali vojenské zásoby, ale zároveň je potrebné Ukrajinu podporovať. Ako vnímate tieto Rutteho slová?

Ten výrok je v poriadku. Generálny tajomník NATO musí byť diplomatický, hoci chápe realitu. Rutte v rámci svojej funkcie nemôže vyhlásiť, že Spojené štáty sú zlé a že sa s nimi nedá spolupracovať. Kritici by mu nemali vyčítať, ak také niečo nepovedal. Čo však aj mne prekáža, sú Rutteho prehnané prejavy úcty k Trumpovi, ktoré nafukujú ego prezidenta. Napríklad výroky o ockovi, ktoré šéf NATO použil. My Európania by sme nemali nazývať USA tatkom – robí to z nás deti, nie rovnocenných partnerov. Bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg sa neusiloval votrieť Trumpovi do priazne tak, ako sa o to evidentne pokúša Rutte. Ako vravím, Európania by sa mali prestať pozerať na Spojené štáty ako na ocka. Takéto slová nás oslabujú a Rutte ich nemal použiť.

Niekedy sa špekuluje o tom, že Trumpa mohla ako agenta Krasnova získať do svojich služieb ešte sovietska KGB. Je to ale ťažko uveriteľný príbeh, však?

Trump nie je ruský agent. Neverím historkám o Krasnovovi a ani tomu, že ho zverbovala KGB. Trump sa však správa ako niekto, kto presadzuje ruský vplyv. Myslím si, že Putin je mu sympatický a túži s ním spolupracovať. Trump robí veci, o ktorých by ste predpokladali, že by ich spravil ruský agent, ale to stále neznamená, že pracuje pre Moskvu. Navyše, prezident sa správa príliš nevyspytateľne. Keby bol skutočným ruským agentom, pravdepodobne by niektoré veci robil menej otvorene. Rovnako môžeme diskutovať o Robertovi Ficovi či Viktorovi Orbánovi, ktorí veľmi sympatizujú s Putinom. Sú to ruskí agenti? Nie, nie sú. A ešte jedna vec k Trumpovi. Ak by chcel byť agentom, musel by dokázať viac premýšľať.

Veľa hovoríme o Trumpovi, ale vy sa veľmi kriticky staviate aj voči európskym politikom. Označili ste ich za majstrov zbytočnej slabosti. A nedávno ste vyhlásili, že keď sa budú písať dejiny, pohľad na európskych lídrov z rokov 2024 a 2025 môže byť horší ako hodnotenie činov politikov v rokoch 1938 a 1939 pred druhou svetovou vojnou. Čo by mali Európania urobiť?

Európa stále tvorí 20 percent svetovej ekonomiky. Je to jedno z technologicky najvyspelejších miest na svete. Má veľmi veľkú a vzdelanú populáciu. Žije v nej viac ako pol miliardy ľudí. Európa sa o seba dokáže postarať. Má všetky potrebné nástroje na to, aby to zvládla. Spojené štáty na ňu dokonca hlasno kričia, že sa už na ne pri obrane nemôže spoliehať. Je úplne jasné, že Európa by mala o sebe začať premýšľať, mala by sa o seba starať a pracovať na vlastnej stratégii a armáde. Zdá sa však, že sa bojí vydať týmto smerom. Radšej sa zúfalo snaží udržať Spojené štáty v pozícii, v ktorej už nie sú. Európa sa o seba dokáže postarať. Je dostatočne silná a bohatá na to, aby to dokázala. Chýba jej však sebavedomie a schopnosť myslieť samostatne.

Európa však nie je jednotná a krajiny vnímajú hrozby rôznymi spôsobmi. Na súčasný vývoj sa asi inak dívajú obyvatelia Pobaltia ako ľudia žijúci v Portugalsku či v Španielsku.

Napríklad Portugalci v skutočnosti veľmi dôrazne obhajujú Ukrajinu. Vnímanie hrozieb je asi viac dané politikou ako geografiou. Maďarsko a Slovensko sú veľmi blízko Ukrajiny a vieme, aké proruské vlády majú. Portugalsko či Británia sú opačné príklady. Áno, samozrejme, ideálne by bolo, keby sa všetci Európania spojili. Chýbajú však lídri, ktorí by sa o to usilovali. Možno to trochu zmení nemecký kancelár Friedrich Merz.

Mohol by to dokázať tandem francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keith Starmer?

Macron je v mnohých ohľadoch sklamaním. Francúzi 60 rokov hovoria, že Spojené štáty nie sú spoľahlivé, že v určitom momente odídu z Európy a tá sa bude musieť o seba postarať. Predpovedali to desaťročia, a keď sa to deje, tak nevedia, čo majú robiť. Výsledkom je, že Francúzi neprebrali takú úlohu lídra, akú by mohli. Spojené kráľovstvo je tiež trochu v pasci. Británia chce pomôcť Ukrajine a je to jasné. Ale na druhej strane Londýn verí, že má špeciálny vzťah s Washingtonom. Mimochodom, nie je to pravda. Ale Británia rada verí, že ho má. A to znamená, že sa stále snaží spolupracovať s Trumpom. V podstate potrebujeme to, čo nazývam veľkou štvorkou. Teda spoluprácu Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka a Poľska. Ak teraz dokážu konať spoločne, potom môžu pomôcť posunúť Európu vpred. Ale zatiaľ sa to nedeje. Po prvé by mali zaistiť, aby Ukrajina v boji uspela aj bez USA. A po druhé by mali vytvoriť obranné štruktúry, ktoré by ochránili Európu bez americkej prítomnosti. Vyžaduje si to vnútornú európsku diskusiu a silných lídrov. Ale všetko sa to začína ochotou prevziať zodpovednosť za seba.

Navrhli ste, aby Európania vyhlásili, že budú pokračovať v nákupe amerických zbraní, ale iba v prípade, že im USA dajú systémy, ktoré môžu poslať na Ukrajinu. Tvrdíte, že Trumpova vláda jednoznačne chce, aby Európa naďalej kupovala v Spojených štátoch vojenský materiál, a takmer určite by na takýto postoj reagovala pozitívne. Prečo si myslíte, že by to fungovalo? Nemohlo by to viesť k totálnej obchodnej vojne medzi Európou a USA? Najmä keby to Trump vnímal tak, že je to krok namierený proti nemu.

Mimochodom, on už obchodnú vojnu proti Európe vyhlásil. No pozrite sa, čo sa stalo, keď Európania začali diskutovať o strategickej autonómii a vývoji vlastných zbraňových systémov. Spojené štáty znervózneli. Chcú, aby Európa kupovala stíhačky F-35, systém Patriot, HIMARS a všetky ostatné kvalitné systémy. Americké ministerstvo zahraničných vecí hovorí o tom, prečo je to dôležité. Dokonca to tvrdí viceprezident JD Vance, o ktorom sa dá povedať, že je veľmi euroskeptický. Je neuveriteľné, že niekomu pripadá, že je to odvážny návrh, že Európania budú nakupovať americké zbrane, ale budú ich používať spôsobom, ktorý je v ich strategickom záujme. Zdá sa mi to úplne racionálne. Mimochodom, Trumpova vláda by musela konečne objasniť svoj skutočný postoj k vojne, ak by Európania navrhli, že budú pokračovať v nákupe amerických zbraní, ale chcú ich aj dodávať Ukrajine. Obávam sa však, že európske štáty to nikdy neurobia.

Začne Trumpova vláda vo veľkom sťahovať amerických vojakov z Európy?

Nie, nemyslím si, že teraz urobí niečo dramatické. Problém je skôr v tom, že americké jednotky by pravdepodobne nebojovali za Európu. Keby Rusi napríklad zaútočili v Pobaltí, nepredpokladám, že by sa Spojené štáty skutočne zapojili. V mnohých ohľadoch americkí vojaci trochu podkopávajú bezpečnosť starého kontinentu, pretože vytvárajú v Európanoch dojem, že budú za nich bojovať. Ale nie je to isté. Preto je pre Európu víťazstvo Kyjeva vo vojne také dôležité. Putina na uzde drží iba to, že Ukrajinci ničia jeho armádu. Je to v konečnom dôsledku dôvod, prečo musia Európania pomôcť Kyjevu. Nie preto, že máme dobré srdce, ale pre naše strategické záujmy.