ONLINE: Rutte: Rusko sa obnovuje ohromujúcim tempom. Ak nedáme viac na obranu, budeme sa musieť učiť ruštinu

6:30 Generálny tajomník NATO Mark Rutte v rozhovore pre americký denník The New York Times vysvetľoval, prečo Západ musí dať 5 percent HDP na obranu.

"Čelíme obrovskému geopolitickému problému, a to je predovšetkým Rusko, ktoré sa obnovuje tempom a rýchlosťou, aké nemajú v nedávnej histórii obdoby. Teraz produkujú trikrát viac munície za tri mesiace, ako celé NATO za rok. A nezabudnite, že Rusko má ekonomiku veľkosti Texasu. Dva bilióny, kým celé NATO má 50 biliónov. Takže toto je neudržateľné. Rusi však spolupracujú so Severnou Kóreou, Čínou a Iránom, mulláhmi v tejto nevyprovokovanej agresívnej vojne proti Ukrajine.

Indo-Pacifik a Atlantik čoraz viac prepájajú. Vieme, že Čína má záujem o Taiwan. Pri tomto celkovom geopolitickom usporiadaní sa nemôžeme brániť, ak by sme zostali pri starých 2 %. Pokiaľ ide o základné výdavky na obranu, musíme sa posunúť na 3,5 %. A potom, samozrejme, sú tu všetky výdavky súvisiace s obranou, pretože most musí uniesť tank, ak ho chce prejsť.

Musíme rozvíjať základňu obranného priemyslu. Musíme investovať do kybernetickej bezpečnosti, do hybridných hrozieb. Musíme pripraviť naše spoločnosti ako celok, teda aj mimo armády. A to je tých dodatočných 1,5 %, ktoré vedú k 5 %. Áno, ide o obrovské výdavky, ale ak to neurobíme, budeme sa musieť učiť po rusky," uviedol pre New York Times.

Pretekov v zbrojení sa Rutte neobáva a reagoval aj na slová ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktorý uviedol, že zvýšenie zbrojných výdavkov na päť percent je koniec NATO, lebo jeho členovia zbankrotujú. Podľa neho sú Lavrovove slová dôkazom, že odstrašenie funguje.

„A to je kľúčové, pretože Rusko je vo vojnovej ekonomike, je v plnom bojovom nasadení po všetkých stránkach. Veľkosť ich armády, to, do čoho investujú – do tankov, systémov protivzdušnej obrany, delostrelectva, munície – je ohromujúce,“ povedal Rutte pre americký denník.

Úplne v kompetencii jednotlivých členských štátov podľa generálneho tajomníka zostáva voľba, či mať povinnú vojenskú službu, o ktorej obnovení niektoré členské štáty uvažujú, alebo profesionálnu armádu. „To ale znamená vyplácať dobrý plat našim mužom a ženám v uniforme,“ povedal Rutte o profesionálnych armádach.

Generálny tajomník NATO v rozhovore dával za pravdu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že európski členovia aliancie neprispievali dostatočne na zabezpečenie bezpečnosti. „Prvýkrát za posledných 65 rokov nastane parita medzi tým, čo platí USA, a tým, čo platí Európania. To by sa bez Trumpa nestalo,“ uviedol Rutte bez toho, aby povedal konkrétny dátum, kedy bude tento stav dosiahnutý.