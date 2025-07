Nemocnica zabudla informovať rodinu o úmrtí pacientky. Príbuzní sú v šoku: Mamu mohli spopolniť a dať do spoločného mestského hrobu

Irena Kováčová do nemocnice zavolala, aby sa opýtala na stav svojej mamy. Na zariadenie chce podať sťažnosť, píše portál idnes.cz.

Seniorku s progresívnym neurologickým ochorením odviezla sanitka do nemocnice v Děčíne z domova pre seniorov minulý pondelok v ranných hodinách pre zástava srdca a dýchania. Ešte v ten istý deň za ňou do prišli jej dvaja synovia a od ošetrujúceho lekára sa dozvedeli, že ich mamu resuscitovali a jej stav je veľmi vážny, prognóza nebola priaznivá. Po ich odchode žena zomrela. Ale nemocnica to príbuzným zabudla oznámiť.

Rodina čakala na správy z nemocnice, až sa rozhodli tam zavolať. „V stredu som do nemocnice volala, aby som zistila, ako sa mamičke darí. Asi po dvadsiatich minútach telefonovania, keď si ma prepájali medzi rôznymi oddeleniami, mi primárka oznámila, že mamička je už dva dni po smrti. Bol to šok," opísala pre český portál Kováčová.

Na nemocnicu sa chce sťažovať. Incident sa rozhodla tiež medializovať, pretože celá situácia mohla dospieť do krajne nešťastného scenára. Ako opísala, je zhrozená z predstavy, že by jej mama mohla byť spopolnená bez vedomia rodiny, v rozpore s jej prianím, a uložená do spoločného mestského hrobu.

Podľa zákona majú nemocnice povinnosť oznámiť úmrtie pacienta bez zbytočného odkladu. Hoci nie je presne definovaný počet hodín, oznámenie by sa malo uskutočniť čo najskôr po tom, čo sa úmrtie konštatuje.

Krajská zdravotná (KZ), pod ktorú nemocnica patrí, pochybenia uznala. „S poľutovaním musíme konštatovať, že došlo k pochybeniu v komunikácii. Je to úplne výnimočný a doteraz nezaznamenaný prípad, je nám veľmi ľúto. V mene KZ by sme radi vyjadrili hlboké ospravedlnenie pozostalej rodine za spôsobenú bolesť a komplikácie. Urobíme maximum pre to, aby podobná situácia v budúcnosti už nenastala," uviedla hovorkyňa KZ Miloslava Kučerová.

Nemocničný ombudsman začal preverovať zlyhanie personálu. Zistil, že neoznámenie úmrtia pozostalej rodine bolo spôsobené extrémnou pracovnou záťažou na urgentnom príjme nemocnice. Rolu zohrala aj zmena a striedanie ošetrujúcich lekárov. „Táto súhra okolností viedla k strate informácií medzi ošetrujúcim personálom," povedala hovorkyňa pre český portál.