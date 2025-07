Von der Leyenová pod paľbou: Obvinenia z covidových prešľapov odmieta, hovorí o extrémistických výmysloch

Návrh na vyjadrenie nedôvery jej komisii, ktorý podal rumunský europoslanec Gheorghe Piperea, zároveň označila za niečo, čo vychádza z „najstaršej extrémistickej príručky“ a je snahou prepísať históriu ohľadom covidu-19. Von der Leyenová zároveň zdôraznila, že EÚ teraz musí byť silná a jednotná s ohľadom na obchodné rokovania s USA, podporu Ukrajiny či obhajovanie svojich záujmov na nadchádzajúcom summite s Čínou.

Leyenová o 100 dňoch vlády jej novej komisie Video

Plénum europarlamentu bude o vyslovení nedôvery Európskej komisii hlasovať vo štvrtok. Schválenie návrhu sa však neočakáva.

„Nie je žiadnym tajomstvom, že som bola v kontakte s najvyššími predstaviteľmi spoločností, ktoré vyrábali vakcíny, ktoré nás mali z tejto krízy vyviesť. Samozrejme, že som bola, tak ako som vyhľadávala rady najlepších epidemiológov a virológov na svete. Naznačovať, že tieto kontakty boli akosi nevhodné alebo v rozpore s európskymi záujmami, je – podľa akýchkoľvek meradiel – jednoducho nesprávne,“ vyhlásila šéfka EK.

"Máme tu na výber. Môžeme nasledovať pána Pipereu do jeho sveta konšpirácií a údajných zlovoľných sprisahaní zo strany, ako sám hovorí ‚Bruselu‘, alebo to môžeme jasne pomenovať tak, ako to je: ďalší primitívny pokus vraziť klin medzi naše inštitúcie, medzi proeurópske a prodemokratické sily v tomto parlamente. To nesmieme nikdy dopustiť – a tiež nikdy nedopustíme, "dodala von der Leyenová počas svojej reči, ktorá nasledovala po vyhlásení rumunského poslanca.

Proeurópskym silám v Európskom parlamente šéfka EK odkázala, že je pripravená s nimi spolupracovať, hľadať vyvážené kompromisy a výsledky pre európskych občanov. „Nehrajme tie hry extrémistov, postavme sa za Európu a prinesme európskym občanom, čo chcú,“ uviedla von der Leyenová.