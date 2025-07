Nová strana Elona Muska chce získať nespokojných voličov

Už 165 rokov sa v USA striedajú pri moci len dve veľké strany - Demokratická a Republikánska. Do amerického Kongresu sa síce občas dostali aj nezávislí kandidáti alebo zástupcovia iných politických subjektov, ale nikdy nemali významný vplyv. Majiteľ automobilky Tesla, spoločnosti SpaceX a sociálnej siete X Elon Musk, ktorý je najbohatším človekom na Zemi, teraz oznámil, že to chce zmeniť. Ohlásil založenie novej politickej strany s názvom Amerika a plánuje sa s ňou dostať do Kongresu.

„Myslím, že je smiešne zakladať tretiu stranu,“ povedal v nedeľu novinárom americký prezident Donald Trump. „Vždy to bol systém dvoch strán a nazdávam sa, že založenie tretej strany len prispeje k chaosu. Tretie strany nikdy nefungovali,“ dodal.

Do svojho bývalého spojenca a podporovateľa sa potom pustil aj na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde napísal, že je mu ľúto, keď vidí, ako Musk „úplne uletel“ a za posledných päť týždňov sa z neho stala „troska“.

Trump a Musk v konflikte Video Zdroj: Zdroj: TA3

Zopakoval, že iné politické strany v Spojených štátoch nikdy neuspeli a sú dobré len na to, aby celý systém narušili a vytvárali zmätok.

S nápadom založiť novú stranu prišiel Musk po tom, čo sa rozhádal so šéfom Bieleho domu. Hoci v minulosti podporoval prezidentských kandidátov za Demokratickú stranu – Baracka Obamu, Hillary Clintonovú i Joea Bidena, vlani zmenil názor a venoval takmer 300 miliónov dolárov na Trumpovu kampaň.

Ten ho po svojom víťazstve vymenoval na čelo oddelenia pre efektívnosť vlády (DOGE), kde sa snažil znížiť vládne výdavky a zrušil rôzne americké agentúry.

Potom však medzi oboma došlo ku konfliktu a miliardár juhoafrického pôvodu sa v máji z politiky stiahol. Musk Trumpa kritizoval najmä za jeho návrh „jedného veľkého krásneho zákona“, ktorý pred pár dňami iba tesnou väčšinou schválili obe komory Kongresu.

Nová rozpočtová legislatíva znižuje dane, no zároveň neúmerne zvyšuje štátne výdavky. Podľa odhadov by zadlženie štátu v priebehu niekoľkých rokov zvýšila až o 3,3 bilióna dolárov.

Minulý piatok, keď Američania oslavovali Deň nezávislosti, zverejnil Musk na sociálnej sieti X anketu, kde sa priaznivcov pýtal, či by mal pokračovať vo vytváraní novej strany, ktorá by konkurovala republikánom aj demokratom. Už za jeden deň sa do nej zapojilo asi 1,25 milióna ľudí, z ktorých vyše 65 percent hlasovalo za.

„V pomere 2:1 chcete novú politickú stranu a budete ju mať!“ vyhlásil v sobotu superboháč a informoval, že vytvoril stranu Amerika, aby občanom vrátila slobodu.

Podrobnosti o jej programe či cieľoch Musk zatiaľ neprezradil, no z jeho doterajších vyjadrení je jasné, že je určená pre „ľudí v strede“, ktorí nie sú spokojní s republikánmi ani s demokratmi.

Mala by vraj presadzovať to, čo jej zakladateľ robil počas pôsobenia v DOGE, teda znižovať štátny dlh a nadmerné vládne výdavky. Keď sa jeden z jeho sledovateľov na sociálnej sieti opýtal, či má v programe veci ako menej regulácie, slobodu prejavu či modernizovanie armády pomocou umelej inteligencie, Musk prisvedčil.

Predstavitelia strany by podľa neho mohli kandidovať už v najbližších voľbách do Kongresu v novembri budúceho roka, keď si Američania budú vyberať všetkých 435 zástupcov v Snemovni reprezentantov a 33 zo 100 senátorov. Miliardár sa zaviazal, že bude viesť kampaň proti všetkým republikánom, ktorí hlasovali za spomenutý Trumpov zákon.

„A na budúci rok prehrajú primárky, aj keby to bolo to posledné, čo na tejto Zemi urobím,“ zaprisahal sa. Čo sa týka Kongresu, má oveľa skromnejšie plány. Ako naznačil na sociálnej sieti X, chcel by sa zamerať na získanie dvoch či troch kresiel v Senáte a osem až deväť miest v Snemovni reprezentantov.

Keby sa mu to podarilo, mohlo by to jeho strane zabezpečiť dostatok hlasov na to, aby ovplyvnil rozhodovanie o niektorých kľúčových otázkach.

„Elon už niekoľkokrát vybudoval spoločnosti svetovej triedy len z jednoduchej myšlienky a v tomto prípade máte prevažnú väčšinu Američanov, ktorí túžia po novom prístupe,“ zhodnotil pre magazín Politico bývalý demokratický kandidát na prezidenta v primárkach v roku 2020 Andrew Yang, ktorý v októbri 2021 založil centristickú stranu Forward Party.

Chcel s ňou konkurovať obom veľkým stranám, ale nepochodil. Teraz prejavil záujem o spoluprácu s Muskom. „Rád to vysvetlím Elonovi alebo hocikomu inému, kto sa chce vydať touto cestou. Tretia strana môže uspieť veľmi rýchlo,“ zdôraznil pre Politico.