ONLINE: Zelenskyj dostane od Trumpa zbrane, aby sa Ukrajina mohla brániť

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 231 dní

Palebná podpora z neba, Rusi sú cieľom ukrajinských vrtuľníkov Video

Čítajte viac 1230. deň: Rusko hlási prvý zisk v Dnepropetrovskej oblasti, za týždeň dobylo rekordné územie

6:00 Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšie zbrane, aby sa mohla brániť. V pondelok večer miestneho času (v noci na utorok SELČ) to na okraji stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom vyhlásil americký prezident Donald Trump. Povedal tiež, že je nespokojný s prístupom ruského prezidenta Vladimira Putina. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii. Trump sa v posledných mesiacoch snažil sprostredkovať prímerie, na ktoré ale Rusko doteraz nepristúpilo, naopak, Ukrajina s návrhom opakovane súhlasila.

„Pošleme viac zbraní. Musíme. Musia byť schopní sa brániť,“ odpovedal Trump na otázku novinárov, či USA poskytnúť Ukrajine ďalšie zbrane. Trump poznamenal, že Ukrajina teraz čelí veľmi tvrdým ruským útokom a že zomiera príliš veľa ľudí.

Trumpovo vyjadrenie prichádza týždeň po tom, ako USA oznámili, že pozastavili niektoré zbrojné dodávky Ukrajine vrátane striel protivzdušnej obrany. Vtedy to Trump zdôvodnil tým, že jeho predchodca Joe Biden dal Ukrajine v minulosti priveľa zbraní a že teraz treba zabezpečiť, aby ich mali dostatok USA. Trump následne hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý telefonát označil za najlepší a najviac produktívny z doterajších rokovaní so šéfom Bieleho domu.

Ďalšie dodávky obranných zbraní Ukrajine po Trumpovi oznámilo aj americké ministerstvo obrany, napísala agentúra Reuters. Prerušenie zbrojných dodávok, ktoré zaskočilo ukrajinských predstaviteľov aj spojenecké krajiny, sa týkalo striel systému protivzdušnej obrany Patriot, presnej munície GMLRS do raketometov, riadených striel Hellfire či munície do húfníc.

Trump v spomínanom telefonáte so Zelenským hovoril o spolupráci pri posilnení ochrany ukrajinského neba a tiež o možnostiach spoločnej výroby v obrannom priemysle a o spoločných nákupoch a investíciách. Predtým Trump telefonoval s Putinom. Rozhovor ale šéf Bieleho domu označil za sklamanie, keďže v otázke možného prímeria nepriniesol pokrok. Zároveň naznačil, že by mohol sprísniť protiruské sankcie.

Trump v predvolebnej kampani vyhlasoval, že po návrate do Bieleho domu konflikt ukončí do 24 hodín. Od januárového nástupu do úradu sa mu to však nepodarilo. Ukrajina pristúpila na návrh bezpodmienečného prímeria, Rusko nie.