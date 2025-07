Donald Trump pritvrdzuje: Putin len vo veľkom zabíja a servíruje somariny. Ocenil odvahu Ukrajincov

Trump vyzval Putina, aby prestal útočiť a uzavrel mierovú dohodu Video Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že chce, aby ruský prezident Vladimir Putin „prestal strieľať“ vo vojne na Ukrajine a podpísal mierovú dohodu. Deň po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským tiež uviedol, že je podľa neho pripravený vzdať sa Krymu.

„S Putinom nie som spokojný, to vám môžem povedať hneď, pretože zabíja veľa ľudí, z ktorých mnohí sú jeho vojaci,“ poznamenal Trump, podľa ktorého Rusko a Ukrajina každý týždeň spolu prichádzajú o 7000 vojakov.

Americký prezident, ktorý v minuloročnej predvolebnej kampani sľuboval, že Putinom vyvolanú vojnu ukončí prvý deň vo funkcii, čo bolo tento rok 20. januára, tiež podotkol, že sa to ukázalo výrazne zložitejšie. „Putin nám servíruje veľa somarín, ak chcete poznať pravdu. Stále sa tvári veľmi milo, ale nakoniec to sú len plané reči,“ podotkol Trump, ktorý predtým opakovane vyjadroval presvedčenie, že ruský prezident chce mier.

V poslednom čase je ale Trump k Putinovi kritickejší, a naopak ústretovejší k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorého v minulosti dokonca obviňoval z rozpútania vojny. Dnes Trump ocenil odvahu Ukrajincov a zároveň poznamenal, že majú od Spojených štátov tie najlepšie zbrane, aké kedy boli vyrobené. Šéf Bieleho domu tiež potvrdil, že schválil ďalšie dodávky obranných zbraní pre východoeurópsku krajinu.

S Putinom hovoril Trump naposledy minulý týždeň vo štvrtok a následne vyhlásil, že ho rozhovor s jeho ruským náprotivkom sklamal, pretože nepriniesol žiadny pokrok. „Je to veľmi ťažká situácia. Povedal som vám, že som veľmi nespokojný zo svojho rozhovoru s prezidentom Putinom. Chce ísť až do konca, len ďalej zabíjať ľudí, nie je to dobré,“ poznamenal potom v piatok. Naznačil tiež, že by mohol sprísniť sankcie proti Rusku.