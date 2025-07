Najstarší poľský maturant (85) opäť neuspel pri skúške dospelosti. Prezradil, či to skúsi znova

O najstaršom maturantovi informovali miestne aj celoštátne médiá, pred skúškou mu šťastie a úspech zaželal starosta i predsedníčka poľského senátu a držalo mu palce celé mesto Kalisz, kde v rovnakej škole druhýkrát pristúpil k maturite.

Peruga vlani prvýkrát skladal maturitnú skúšku z poľštiny, nemčiny, matematiky a zemepisu. Ústnu skúšku zložil, ale neporadil si s písomkou z poľštiny a s testom z matematiky, pretože bol práve po očnej operácii. „Mal sme obrovské ťažkosti s písaním,“ povedal. No sľúbil, že sa nevzdá a pokúsi sa maturitu zložiť o rok neskôr. Tak aj urobil, ale ani teraz neuspel.

„Som šťastný a aj smutný,“ povedal senior po správe o výsledkoch skúšok a vysvetlil, že mu radosť urobilo to, že jeho vnuk odmaturoval. Ale vlastný neúspech ho naplnil smútkom. „Škoda, že sa mi to nepodarilo. Hovorí sa, že do tretice všetkého dobrého a zlého, ale už si dám pokoj,“ dodal.

Pán Józef sa podľa televízie narodil tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny a ako dieťa sa stal väzňom v nemeckom tábore. Vyučil sa a pracoval ako kaštieľ, vodič autobusu a vo výrobe kobercov. Pred 16 rokmi ho kolegovia prehovorili, aby vyštudoval priemyslovku. O zložení skúšky dospelosti ale podľa svojich slov začal rozmýšľať, keď pri maturite uspel jeho kamarát, šesťdesiatnik.

Podľa ústrednej komisie tento rok maturitnú skúšku zložilo 80 percent študentov záverečných ročníkov všetkých stredných škôl. Trinásť percent maturantov, ktorí neuspeli v jednom predmete, sa v auguste môže pokúsiť o reparát. Tí, ktorí neuspeli vo viacerých predmetoch, môžu ísť k skúškam až zasa o rok. Maturanti mali povinné tri písomné skúšky: z poľštiny, matematiky a cudzieho jazyka, ako aj dve ústne skúšky: z poľštiny a cudzieho jazyka. Povinne tiež museli skladať písomnú skúšku z voliteľného predmetu. Tých mohlo byť až šesť.