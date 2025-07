ONLINE: Exminister Reznikov: S Putinom mier nebude nikdy, krája Ukrajinu ako salámu

Aby bol mier, Putin nesmie byť pri moci, je obsadením Ukrajiny posadnutý, tvrdí ukrajinský exminister obrany Oleksij Reznikov. Verí, že jeho nástupca by vojnu zastavil, lebo sankcie spôsobujú Rusku neudržateľné škody. Uviedol to v rozhovore pre britský denník The Times.