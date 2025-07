Exminister Reznikov: S Putinom mier nebude nikdy, krája Ukrajinu ako salámu

Žiadny mier nebude, kým Putin nezomrie alebo neodstúpi, povedal bývalý ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v rozhovore pre britský denník The Times. Exminister varuje, že iba zmena vedenia v Kremli by mohla ukončiť vojnu, a to aj napriek ochladzovaniu vzťahov Ruska s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.