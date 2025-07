Nahneval konečne Putin Trumpa? Prezident USA netuší, čo sa mu deje vo vláde

Neriadená strela Hegseth?

Oznámenie, že Washington nedodá Kyjevu zbrane, ako sú rakety protivzdušnej obrany či delostrelecké granáty, minulý týždeň zaskočilo prakticky všetkých zainteresovaných. Časť tohto vojenského materiálu je totiž už v skladoch v Poľsku. Dôvod nedodania mal byť ten, že podľa auditu zásob tieto zbrane chýbajú samotným americkým ozbrojeným silám. Ukrajina však momentálne čelí stupňujúcim sa ruským vzdušným útokom namiereným proti civilistom.

Palebná podpora z neba, Rusi sú cieľom ukrajinských vrtuľníkov Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Rozhodnutie sa zrodilo vo vedení Pentagonu. Podľa portálu Politico a CNN ho odporučil námestník ministra obrany Elbridge Colby, odobril ho štátny tajomník Steve Feinberg a následne aj šéf rezortu Hegseth. Biely dom postup po zverejnení informácie obhajoval.

CNN však tvrdí, že to, čo sa stalo, zarazilo aj prezidentových ľudí. „Dva zdroje uviedli, že po tom, čo sa Biely dom dozvedel o pozastavení dodávok, jeho predstavitelia povedali Hegsethovi a ministerstvu obrany, že dočasne budú toto rozhodnutie kryť. Zdôraznili však, že Pentagon musí tento krok vysvetliť Kongresu, ktorý o ňom tiež nebol vopred informovaný,“ uviedla televízia.

Guľomet ako zastaraná zbraň? Ukrajinci s ním kosia ruské drony Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Nakoniec sa veľmi rýchlo ukázalo, že Trump sa k celej veci nechce hlásiť. „Neviem. Prečo mi to nepoviete vy?“ reagoval v utorok prezident na novinársku otázku, kto prikázal, aby Ukrajina nedostala ďalšie zbrane.

„Táto epizóda podčiarkuje často chaotický proces tvorby politík v rámci Trumpovej vlády, najmä pod Hegsethom na ministerstve obrany. Podľa zdrojov sa minister tento rok už druhýkrát rozhodol zastaviť tok amerických zbraní na Ukrajinu, čím zaskočil aj vysokopostavených predstaviteľov zodpovedných za národnú bezpečnosť,“ skonštatovala CNN.

Zdá sa, že Hegseth sa správa ako neriadená strela, ale Trump sa ho zatiaľ verejne zastáva. "Minister obrany má plnú dôveru prezidenta,“ vyhlásila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. „Pentagon urobil revíziu zásob, aby sa zabezpečilo, že všetka podpora, ktorú poskytujeme zahraničným krajinám, je v súlade so záujmami Ameriky. Prezident sa rozhodol pokračovať v poskytovaní obranných zbraní Ukrajine, aby pomohol zastaviť zabíjanie v tejto brutálnej vojne,“ uviedla Leavittová.

Stále však nie je vylúčené, že Hegseth bude prvým ministrom druhej Trumpovej vlády, ktorý bude musieť skončiť. Podľa kritikov sa nikdy ani nemal stať šéfom Pentagonu. Hegseth síce slúžil v ozbrojených silách, ale dotiahol to len na majora, a vrcholom jeho pracovnej kariéry bolo moderovanie programov v pravicovo-konzervatívnej televízii Fox News.

Ak o pozastavení dodávok zbraní pre Ukrajinu naozaj nevedel ani Biely dom, nemožno sa čudovať, že informáciu nedostal ani Kyjev a ďalší americkí spojenci. Expert na vojenskú stratégiu z University of St Andrews v Škótsku Phillips O'Brien zdôrazňuje, že aj z takýchto situácií sa musia Európania poučiť. „Čo by sme mali spraviť? Musíme zabezpečiť, aby sa Ukrajine v tejto vojne darilo čo najlepšie aj bez podpory USA. Nemôžeme sa spoliehať na Spojené štáty, takže musíme niesť toto bremeno, aby sme Kyjev dostali do čo najlepšej pozície a naplánovali si to. Potom musíme vytvoriť štruktúry budúcej obrany Európy s tým, že v nich nebudeme rátať so zapojením Ameriky. Je nevyhnutné, aby sme prebrali toto líderstvo a bude si to vyžadovať diskusie na celom kontinente. Ale, ako vravím, v podstate ide o to, aby sa Ukrajina udržala v boji, a po druhé, aby sme sa o Európu starali na základe našich vlastných zdrojov,“ vysvetlil pre Pravdu profesor strategických štúdií O'Brien.

Putinove sprostosti

Môže však platiť aj to, že všetko zlé je na niečo dobré? Trump už oznámil, že pošle Ukrajine viac zbraní, pretože Kyjev sa musí dokázať brániť. Zároveň na svoje pomery ostro kritizoval šéfa Kremľa Vladimira Putina. Ešte aj Trumpovi, ktorý dlhodobo obdivuje ruského vládcu, musí byť jasné, že Moskva nerobí nič pre to, aby sa mierové rokovania pohli. Ukrajina pritom už 11. marca súhlasila s 30-dňovým bezpodmienečným prímerím.

„Putin nás zahŕňa kopou sprostostí. Chcete poznať pravdu? Je to stále pekné, ale nakoniec sa to ukáže ako bezvýznamné,“ pripustil v utorok Trump a pochválil Ukrajincov za statočnosť.

Podľa portálu Axios Biely dom debatuje o tom, ako poskytnúť Kyjevu viac systémov Patriot. Amerika však nie je veľmi ochotná siahnuť do vlastných zásob. Axios uviedol, že Pentagon identifikoval dostupné batérie Patriot v Nemecku a Grécku. USA by ich mohli financovať a poslať na Ukrajinu. „Tieto rozhovory pokračujú už mesiace,“ povedal pre Axios Trumpov poradca, ktorý si neželal byť menovaný.

„Uvidíme, aký postoj vláda zaujme k budúcemu predaju zbraní Ukrajine. V telefonáte s prezidentom Volodymyrom Zelenským Trump opäť uznal, že Putin zosilňuje bombardovanie Ukrajiny a sú to brutálne útoky. Prišiel čas, aby Spojené štáty predali Kyjevu viac systémov protivzdušnej obrany a iných zbraní, čo by Putinovi vyslalo odkaz, že zlyhá vo svojom úsilí o získanie ďalšieho ukrajinského územia. Ďalšou otázkou týkajúcou sa vlády je, či Biely dom konečne umožní Senátu prerokovať návrh zákona senátora Lindseyho Grahama o sankciách proti Rusku a jeho podporovateľom. Jednoducho povedané, úsilie tých, čo chcú v americkej vláde obmedziť podporu Ukrajine, nateraz zlyhalo. Stále je však v hre,“ napísal v analýze pre organizáciu Atlantic Council John Herbst, bývalý americký veľvyslanec na Ukrajine.