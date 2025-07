Na Krétu a Gavdos sa valia tisíce migrantov. Grécko zmrazuje spracovávanie žiadostí o azyl

Grécko na tri mesiace pozastaví spracovávanie azylových žiadostí migrantov, ktorí priplávajú na lodiach zo severnej Afriky. Podľa agentúry AFP to povedal grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Grécko čelí rekordným počtom migrantov, ktorí vyplávajú z Líbye. Zložky gréckej polície a európskej agentúry Frontex ich v posledných dňoch pri ostrovoch Kréta a Gavdos zaistili viac ako 2000.

„Cesta do Grécka sa uzatvára. Všetci ilegálne prichádzajúci migranti budú zatknutí a zaistení,“ povedal Mitsotakis v gréckom parlamente. Grécko bude podľa neho o svojom rozhodnutí informovať Európsku úniu. Mimoriadna situácia si podľa Mitsotakisa vyžaduje výnimočné opatrenia.

Podľa gréckych úradov prišlo od začiatku tohto roka na Krétu a blízky Gavdos viac ako 7 300 migrantov, pričom v roku 2024 to bolo 4 935 migrantov, píše AFP. Grécka vláda podľa agentúry uviedla, že grécka polícia zachránila pri brehoch Gavdosu novú skupinu asi 520 migrantov, ktorí vyplávali od líbyjských brehov.

Európska únia má v úmysle výrazne pritvrdiť v poskytovaní zahraničnej finančnej pomoci v rámci svojho sedemročného rozpočtového plánu. Ak si africké krajiny chcú udržať rozvojovú pomoc zo strany Európskej únie, musia zastaviť migrantov, ktorí mieria do Európy. Opatrenie je podľa bruselského serveru Politico súčasťou návrhu nového rozpočtu EÚ, ktorý má Európska komisia predstaviť na budúci týždeň v stredu. Nápad spája pomoc EÚ chudobnejším krajinám s konkrétnymi výsledkami, pokiaľ ide o zabránenie toku migrantov do Európy.

Návrh podľa Politica odráža tvrdší prístup zo strany exekutívy EÚ v boji s nelegálnou migráciou po tom, ako v minuloročných európskych voľbách získali značnú podporu pravicovej strany. Zmena by znamenala, že by sa rozvojová agenda EÚ zladila s agendou Spojených štátov a Británie, ktoré rovnako „využívajú zahraničnú pomoc ako páku pri presadzovaní priorít, ktoré majú voliči doma,“ dodal server.

V dokumente, ktorý hovorí o zahraničnej pomoci v rámci nového viacročného finančného rámca (VFR), sa okrem iného píše o „flexibilnom motivačnom prístupe s prípadnými zmenami v alokácii finančných prostriedkov súvisiacich s migráciou“. Nový rozpočtový cyklus zahŕňa sedem rokov od roku 2028.

Sprísnenie prístupu k nelegálnej migrácii požaduje už väčšie množstvo členských štátov EÚ vrátane teraz predsedajúceho Dánska, Talianska či Českej republiky. Pred každým summitom EÚ sa tieto krajiny zúčastňujú takzvaných migračných raňajok, na ktorých diskutujú o ďalších opatreniach i krokoch a o ich efektívnom vymáhaní. Najmä je podľa nich potrebné sprísniť návratovú politiku, ktorá by mala znamenať rýchlejšie vyhosťovanie neúspešných žiadateľov o azyl.

V auguste 2023 Európska únia podpísala dohodu o strategickom partnerstve s Tuniskom, ktorej cieľom bolo právo aj zastaviť migračné toky do Európy. Podobné dohody by podľa všetkého únia chcela uzavrieť aj s ďalšími krajinami. „Je potrebná väčšia súdržnosť medzi migračnou, azylovou a vonkajšou politikou, aby sa zabezpečilo, že vonkajšia pomoc únie podporí partnerské krajiny v efektívnejšom riadení migrácie,“ uvádza sa v dokumente, do ktorého nahliadol server Politico.

Pre schválenie týchto návrhov bude však predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová musieť presvedčiť aj skeptikov v socialistickej frakcii i vo frakcii Zelených, ktoré podobné sprísnenie migračnej politiky odmietajú. Ich podpora je totiž nevyhnutná na schválenie nového sedemročného rozpočtu v Európskom parlamente.