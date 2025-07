Cesta na Mesiac v ohrození. V NASA vraj končí 2150 vysoko postavených zamestnancov

Z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v rámci zoštíhľovania vládnych úradov odíde okolo 2150 vysoko postavených zamestnancov. Napísal to v stredu server Politico, podľa ktorého by to mohlo pripraviť NASA o desiatky rokov skúseností a znamenať problémy pre vesmírnu politiku Bieleho domu, ktorý chce, aby sa Spojené štáty vrátili na Mesiac.