Slovinský expert: Neutralita a referendum o NATO otvárajú priestor pre Rusko. Je to Pandorina skrinka

Bude v Slovinsku nejaké referendum, ktoré sa bude týkať Severoatlantickej aliancie? Či už o tom, či má krajina zvýšiť výdavky na obranu na päť percent hrubého domáceho produktu, alebo dokonca o členstve v NATO.

Momentálne nevieme, či budeme mať jedno referendum, dve, alebo žiadne. Liberálny premiér Robert Golob o tom diskutuje s právnymi expertmi a odborníkmi na ústavu. Rozpráva sa tiež s koaličnými partnermi, opozíciou a prezidentkou. Slovinsko má schválenú rezolúciu o tom, že krajina do roku 2030 zvýši obranné výdavky na tri percentá HDP. No už od januára sme vedeli, že sa niečo stane. Koalícia sa o téme obranných výdavkov medzi sebou nerozprávala a ani to transparentne nekomunikovala s voličmi. A potom v júni šiel Golob na summit NATO do Haagu a podporil päť percent. Výsledkom boli zmiešané signály pre verejnosť – teda že Slovinsko sa bude riadiť zvýšením na tri percentá, ale päť percent bude ignorovať. Koaličná strana Ľavica, čo sú demokratickí socialisti, však začala hovoriť, že aj tri percentá sú veľa.

Je to strana, ktorá je proti členstvu Slovinska v NATO, však?

Vraví tiež, že zvýšené výdavky na obranu budú znamenať, že menej peňazí pôjde na sociálne veci. A, áno, Ľavica vždy chcela vystúpiť z NATO a hovorí o neutralite, lebo alianciu vníma ako imperialistickú organizáciu slúžiacu USA. Golob chcel podľa analytikov ponúknuť koaličnému partnerovi takpovediac únikovú politickú stratégiu. Preto sa zrodila myšlienka referenda o obranných výdavkoch. Ale to dostalo pod tlak ďalšiu koaličnú stranu – sociálnych demokratov. Tí nemajú problém s NATO, ale vzhľadom na názory niektorých svojich voličov referendum podporili. Pridali sa aj opozičné strany, čiže demokrati Janeza Janšu a kresťanskí demokrati Mateja Tonina. Hoci museli predviesť obrovské politické premety – veď zvýšenie obranných výdavkov jednoznačne podporujú – videli v tom príležitosť, ako narušiť fungovanie vlády. A azda aj spôsob, ako sa dostať až k predčasným voľbám. Za normálnych okolností sa bude hlasovať v apríli 2024. Odborníci aj novinári hovoria, že je to neracionálny a populistický príbeh. No Golob len pritvrdil. Chcel, aby jeho partneri odstúpili od referenda o obranných výdavkoch, tak pohrozil plebiscitom o členstve v NATO. Zatiaľ však nikto neustúpil a všetky možnosti sú na stole. Z môjho pohľadu by však ideálny scenár bol, keby sme nemali žiadne referendum.

Keby sa predsa len hlasovalo, bol by to pre Slovinsko problém?

Určite. Bol by to veľký problém. Podľa mňa by ľudia boli proti zvyšovaniu obranných výdavkov na päť percent. Dokonca by asi odmietli aj tri percentá. Výsledok referenda o členstve by závisel od toho, ako by sa k tomu komunikačne postavili politici. Prieskumy verejnej mienky, ktoré robila aj moja univerzita, ukazujú, že 57 percent Slovincov je za to, aby sme boli v aliancii. Ale časť spoločnosti si myslí, že cez NATO prispievame k tomu, čo označujú za genocídu v Gaze. Celkovo je postup Izraela problémom pre veľkú časť Slovincov. Podľa prieskumov si už 66 percent ľudí myslí, že v Gaze je genocída, a len 12 percent tvrdí, že to tak nie je. Vyplýva to aj z juhoslovanskej histórie Slovinska a z toho, že sme patrili k Hnutiu nezúčastnených krajín. Že sme teda boli súčasťou tretieho bloku medzi Východom a Západom. Ľudia, ktorí takto uvažujú, by asi hlasovali proti NATO. Výsledok referenda by parlament neschválil – na to by bola potrebná dvojtretinová väčšina zákonodarcov. Ale bol by to priestor pre populistické strany, ktoré čakajú na svoju príležitosť. Bolo by to ako v prípade referenda o brexite a Nigela Faragea. V Slovinsku máme Zorana Stevanoviča a jeho stranu Resnica (Pravda). (Jej podpora v júni kolísala od štyroch do siedmich percent, pozn. red.) Takže celá táto téma sa osem mesiacov pred voľbami zmenila na vnútorný politický boj. A, samozrejme, vyplývajú z toho hybridné hrozby, pretože je to príležitosť pre Rusov.

Ako vyzerajú v Slovinsku proruské nálady?

Časť ľudí v Slovinsku hovorí, že Rusi k nám predsa určite nikdy neprídu a falšujú historické fakty. Spomenutá strana Resnica je do istej miery proruská. Aj vládna Ľavica preberá tvrdenia Moskvy a vyjadrenia, že mier nie je možné dosiahnuť na bojisku. Zároveň Slovinsko nie je pripravené na hybridný konflikt a na nepriateľskú informačnú kampaň, ktorú sa Rusko bude usilovať dychtivo využiť. Mnoho ľudí si to uvedomuje. Dokonca aj mnohí intelektuáli, experti a novinári, ktorí majú blízko k socialistickej ľavici, hovoria, že to, čo sa deje v súvislosti s NATO, nie je racionálne. Myslím si, že je dobré, že to hovoria.

Mohla by mať debata o NATO v Slovinsku vplyv aj na iné krajiny? Premiér Robert Fico nedávno povedal, že Slovensku by v súčasnej geopolitickej situácii svedčala neutralita.

To, čo sa deje u nás, otvára Pandorinu skrinku v iných štátoch. Veríme, že malé Slovinsko nie je dôležité. Ale je to krajina Európskej únie a NATO. A v niektorých štátoch vidíme tendencie, že by sa rady priklonili k neutralite. Súvisí to aj s tým, že ľudí hnevá to, čo robí Amerika či Izrael, a nedokážu oddeliť NATO od USA. A máme tu tiež debatu o európskej strategickej autonómii. Politici ako Fico by si však mali uvedomiť, že alternatívou k aliancii nie je neutralita a nespolupráca s ostatnými. Namiesto toho by sme v Bratislave, Prahe a Ľubľane mali diskutovať o tom, aké NATO chceme mať a ako by mala vyzerať európska bezpečnosť.