Na Ukrajine bol zabitý Maďar len preto, že nechcel do vojny, komentuje Szijjártóv námestník. Armáda obvinenia odmieta

Maďarsko si predvolalo ukrajinského veľvyslanca, aby protestovalo proti smrti člena maďarskej menšiny, ktorý bol podľa Budapešti ubitý pri nútenej mobilizácii do ukrajinskej armády, čo Kyjev popiera. Uviedla to agentúra AFP.

„Je nehorázne a neprijateľné umlátiť niekoho k smrti, a to ešte Maďara, len preto, že nechcel ísť do vojny a nechcel sa zúčastňovať na nezmyselnom zabíjaní,“ napísal na facebooku námestník maďarského ministra zahraničia Levente Magyar. „Na Ukrajine bol zabitý Maďar len preto, že nechcel do vojny,“ dodal.

Tvrdil, že armádni poverenci pri nútenom odvode do vojska zbili Maďara zo Zakarpatskej oblasti, ktorý neskôr podľahol zraneniam. Ukrajinskí vojaci mali muža biť železnou tyčou, natlačiť do dodávky a odviezť do náborového centra. Rodinným príslušníkom vraj tvrdili, že je všetko v poriadku, ale dotyčný muž nakoniec na následky zranení zahynul.

Maďarský premiér Viktor Orbán vyjadril pozostalým sústrasť.

Na sociálnych sieťach sestra zbitého muža uvádzala, že 45-ročný József Sebestény zomrel tri týždne po zbití, no jej správa už nie je na internete dostupná. Provládny maďarský server Mandiner uviedol, že muž zomrel v nedeľu, napísala AFP a zdôraznila, že informácie nemohla nezávisle overiť.

Ukrajinská armáda na sociálnej sieti uviedla, že dotyčný muž bol 14. júna v súlade so zákonom zmobilizovaný, no o štyri dni neskôr bez povolenia opustil svoju jednotku. Podľa armády zomrel na „pľúcnu embóliu bez známok telesného zranenia svedčiacich o násilí“. Armáda tiež odmietla obvinenia, že by vykonávala „násilnú mobilizáciu“.

Systém vojenskej mobilizácie na Ukrajine oplýva škandálmi a je široko kritizovaný ako neefektívny, skorumpovaný a nespravodlivý, hoci armáde chýbajú čerství vojaci na obranu krajiny pred Ruskom, ktorého vojská na Ukrajinu vtrhli vo februári 2022. Mnoho ukrajinských mužov, ktorým majú za vojnového stavu zakázané opustiť krajinu, sa ukrýva, aby sa vyhli povolaniu do armády. Iní platia vysoké sumy prevádzačom za útek z krajiny, pri ktorom neraz riskujú svoje životy.

Maďarsko, ktorého vláda je v EÚ vnímaná ako proruská, obviňuje Kyjev z porušovania práv maďarskej menšiny žijúcej na západe Ukrajiny a stavia sa proti povolávaniu týchto Maďarov do ukrajinskej armády. Viktor Orbán je jedným z mála európskych lídrov blízkych Kremľu. Stavia sa proti akejkoľvek vojenskej pomoci Kyjevu, dodala AFP.

Zakarpatská oblasť bola v medzivojnovom období súčasťou Československa pod názvom Podkarpatská Rus. Predtým býval tento región súčasťou Uhorska. K Maďarsku bol opäť pripojený v predvečer druhej svetovej vojny, kým ho nakoniec zabral Sovietsky zväz.