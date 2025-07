ONLINE: Trump pošle Ukrajine zbrane, ale zaplatí za ne NATO

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 234 dní Pavučina smrti: Takto vyzerá ukrajinský les po vzostupe novej zbrane – úplne pokrytý optickými vláknami z dronov Video Video zverejnilo koncom júna 2025 Ukrajinské ministerstvo obrany s popisom: "Takto teraz vyzerá les pri Serebryanke – úplne pokrytý optickými vláknami z dronov. Len si predstavte, koľko takýchto dronov tu lieta. {* sablona=„citajte_viac“ | clanok=„758937“ | popisok=„citajteViac“ *} .

5:50 Spojené štáty dodajú Ukrajine zbrane prostredníctvom Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorá za ne zaplatí, povedal v noci na piatok americký prezident Donald Trump stanicu NBC News. Šéf Bieleho domu ďalej uviedol, že ho Moskva sklamala a zrejme urobí v pondelok dôležité vyhlásenie k Rusku bez toho, aby uviedol podrobnosti.

„Som z Ruska sklamaný, ale uvidíme, čo sa stane v nasledujúcich niekoľkých týždňoch,“ uviedol šéf Bieleho domu. Americký minister zahraničia Marco Rubio vo štvrtok podľa agentúry Reuters povedal po stretnutí s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v Kuala Lumpure, že Trump je sklamaný, že Moskva nie je pružnejšia ohľadom ukončenia vojny na Ukrajine. Lavrov na stretnutí predstavil nový koncept ohľadom Ukrajiny, povedal podľa agentúry AFP Rubio s tým, že ho prerokuje s Trumpom.

Americký prezident v posledných dňoch opakovane vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý podľa neho zabíja mnoho ľudí. Americká administratíva podľa tlačových agentúr tento týždeň obnovila dodávky niektorých zbraní na Ukrajinu. Minulý týždeň Pentagon totiž dodávky prerušil s vysvetlením, že musí vyhodnotiť americké zásoby.

"Posielame zbrane do NATO a NATO za tieto zbrane platí, 100 percent. Takže to, čo robíme, je to, že zbrane, ktoré posielame, idú do NATO, a NATO potom tieto zbrane poskytne (Ukrajine). NATO za tieto zbrane platí, "povedal Trump NBC News a dodal, že táto dohoda sa dsoaihla minulý mesiac na summite NATO.

Nie je však jasné, či Trump hovoril o nedávno nadnesenej myšlienke, že by niektorí členovia Severoatlantickej aliancie mohli potenciálne pre Ukrajinu nakúpiť zbrane vyrobené v USA, aby Spojené štáty nemuseli znášať náklady, upozornila stanica NBC News. Nemecký kancelár Friedrich Merz na štvrtkovej konferencii o obnove Ukrajiny uviedol, že Berlín je pripravený kúpiť od Spojených štátov systémy protivzdušnej obrany Patriot a poskytnúť ich Ukrajine.

Agentúra Reuters vo štvrtok s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že Trump prvýkrát od svojho januárového návratu do úradu pošle Ukrajine zbrane na základe právomoci, ktorú často využíval jeho predchodca Joe Biden. Súčasná americká administratíva zatiaľ podľa Reuters posielala Kyjevu iba zbrane schválené ešte Bidenom. Spomínaná prezidentská právomoc (Presidential Drawdown Authority) umožňuje šéfovi Bieleho domu čerpať zo zásob zbraní a poskytnúť pomoc spojencom v prípade núdze.

Ukrajina sa bráni celoplošnej ruskej invázii už štvrtý rok. V poslednom čase Moskva zintenzívnila vzdušné útoky na susednú krajinu a jej jednotky podľa dostupných informácií na viacerých miestach za cenu vysokých strát pomaly, ale zotrvalo postupujú. Trump v predvolebnej kampani vyhlasoval, že po návrate do Bieleho domu konflikt ukončí do 24 hodín. Od januárového nástupu do úradu sa mu to však nepodarilo. Ukrajina pristúpila na návrh bezpodmienečného prímeria, Rusko nie.