Brusel má utajiť plány na ukončenie dovozu ruských energií, vyplýva z interného dokumentu

Vlády členských krajín EÚ chcú, aby Brusel utajil, akým spôsobom plánujú postupne ukončiť dovoz ruského plynu a ropy do konca roka 2027. Vyplýva to z interného dokumentu, do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Jednotlivé krajiny musia v tejto súvislosti pripraviť národné plány, ako dosiahnuť tento krok. Vlády krajín EÚ pritom požadujú, aby Európska komisia (EK) tieto plány nezverejňovala.