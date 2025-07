Cesta na dovolenku sa zmenila na zlý sen. Slováci ostali bez jedla či klimatizácie hodiny uväznení v lietadle

Na Sardínii vypukli vo štvrtok požiare. Vzdušný priestor nad mestom Olbia ležiacom na severe ostrova uzavreli pre rozsiahly požiar v blízkosti štátnej cesty vedúcej do Sassari. Neďaleké letisko Costa Smeralda zostalo otvorené, no prichádzajúce lety presmerovali do Cagliari, Alghera a Ríma.

Milan Bez Mapy odhaľuje: Zbytočné veci, za ktoré na dovolenke vyhadzujeme peniaze Video

Let odklonili aj slovenským dovolenkárom. Dlhé hodiny strávili v lietadle bez čerstvého vzduchu, klimatizácie jedla či vody na letisku v Alghere, kam ich let presmerovali, informoval portál tvnoviny.sk.

Čítajte viac Úpadkom známej cestovnej kancelárie sa zaoberá polícia, hľadá poškodených klientov

„Nikto s nami nekomunikuje, ani spoločnosť TIP Travel, ktorá nám odmieta dať kontakt na delegáta, ktorý je v Olbii, aby nám niečo vysvetlil. Došla nám voda, odpadávali tu ľudia, museli sme volať sanitku. Nechcú nás pustiť z lietadla,“ opisoval po štyroch hodinách v lietadle priamo z paluby Slovák Dávid Tarčák, ktorý cestoval s rodinou na dovolenku.

„Letušky nemali žiadne informácie, čo sa deje. Pýtali sme sa ich každú hodinu. Stále nám hovorili, že už vzlietneme. Bolo to ako z hororu, ľudia odpadávali, deti plakali, nechceli nám otvoriť dvere,“ potvrdil pre tvnoviny.sk Marek Páleš, ktorý bol taktiež v lietadle.

Dovolenka Slovákov za čias komunizmu: Kde boli socialistické Maledivy? Video

Uväznení na palube strávili napokon päť dlhých hodín. Potom stroj odletel do Olbie. Po prílete im delegátka povedala, že o 20 minút pristavia autobusy, ktoré ich odvezú do hotelov. Realita však bola iná.

Čítajte viac Veľká slovenská cestovka skrachovala uprostred sezóny. Tisíce dovolenkárov v neistote. Odstupuje prezident SACKY

„Napokon však prišiel len jeden. Delegátka cestovnej kancelárie nám povedala, aby sme si zobrali taxík. Na ten sa ale vytvoril 200-metrový rad,“ opísal Páleš. Dodal, že cena za približne hodinu a pol dlhú cestu sa pohybovala okolo 500 eur. Dávid Tarčák s rodinou sa túto sumu po dvoch hodinách čakania na ďalšie autobusy rozhodli zaplatiť. Marek Páleš s rodinou však počkali na odvoz, ktorý im mala zabezpečiť cestovka. Ten podľa jeho slov prišiel zhruba po štyroch hodinách od príletu do Olbie. Do hotela s rodinou prišli o 4.15 h ráno.

Na dovolenke sa nerátajú ani kalórie ani peniaze, ale načo platiť veľa za letenky. Milan Bez Mapy radí, ako lietať lacno a dobre Video

Cestovná kancelária TIP Travel pre portál tvnoviny.sk však uviedla, že prostredníctvom asistenčnej linky poskytovali kontakt na delegáta všetkým zákazníkom, ktorí sa im ozvali z lietadla. Podľa cestovky sa kapitán lietadla rozhodol pre zotrvanie pasažierov na palube, pretože predbežné odhady čakania na odlet boli hodinu až hodinu a pol.

„Informácie sa neskôr menili spolu s meniacou sa situáciou a zdržanie bolo dlhšie, ako pôvodný predpoklad,“ uviedol riaditeľ kancelárie Juraj Vitko.

„Cestovanie je občas sprevádzané mimoriadnymi a nepredvídateľnými situáciami, ktoré vznikajú v dôsledku zásahu vyššej moci, a za ktoré nemožno pripísať zodpovednosť žiadnej strane, vždy ich však v súčinnosti s dodávateľmi služieb riešime tak, aby boli minimalizované následky,“ dodal.