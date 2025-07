Izvestija: Jedinej ruskej lietadlovej lodi hrozí, že skončí ako šrot

Experti nevylučujú, že morálne i fyzicky zastaranú lietadlovú loď odpíšu a odošlú do šrotu, napísal denník s odvolaním sa na svoje zdroje. Lodenice odkázali otázky denníka na ministerstvo obrany, ktoré sa nevyjadrilo, dodali Izvestija.

Putin pri krste jadrovej ponorky Perm, bude vyzbrojená Zirkónmi Video

Ruskí experti sú podľa listu v názoroch na lietadlové lode rozdelení. Niektorí ich pokladajú za nevyhnutné, druhí ich zatracujú. „Lietadlové lode sú veľmi drahá a neefektívna námorná zbraň. Budúcnosť patrí nosičom robotizovaných zbraní a bezpilotných lietadiel,“ usúdil bývalý veliteľ Tichooceánskej flotily admirál Sergej Avakjanc. Rusko napriek tomu vo svojich námorných plánoch do roku 2030 počíta s tým, že Severné a Tichooceánske flotily by mali disponovať zoskupením okolo lietadlovej lode, upozornil kontraadmirál Michail Čekmasov. Pripustil, že na to sa ale sotva nájdu peniaze, keď pre Rusko je teraz hlavné dosiahnuť víťazstvo vo vojne proti Ukrajine.

Oprava Admirála Kuznecova sa začala ešte v roku 2017 po návrate zo Stredozemného mora, kde sa zúčastnil vojenských operácií v Sýrii. Pri sýrskych brehoch zanechal Admirál Kuznecov podľa expertov skôr rozpačitý dojem. Loď budila posmech oblakmi hustého čierneho dymu z komína, ktoré naznačovali problémy s pohonom. A kritika zaznela po tom, čo pri pristávaní havarovali dve lietadlá. Námorníctvo neskôr oznámilo, že vynaloží desiatky miliárd rubľov na modernizáciu.

Smola ruskú lietadlovú loď sprevádza dlhodobo – v októbri 2018 sa v Murmansku potopil najväčší ruský plávajúci dok práve v momente, keď z neho Admirál Kuznecov vyplával. Plavidlo zasiahol jeden z dvoch padajúcich žeriavov. Ukázalo sa tiež, že oprava lodných turbín bude musieť byť rozsiahlejšia, ako sa plánovalo.

Podľa pôvodných plánov mali opravy skončiť v roku 2022, keď sa mal Admirál Kuznecov vrátiť do služby. Avšak vlaňajšia inšpekcia ministra obrany Andreja Belousova zistila, že stav lode je neuspokojivý.

Jediná ruská lietadlová loď bola známa pod štyrmi ďalšími názvami: Projektovala sa s označením Sovietsky zväz, potom Riga a po smrti sovietskeho vodcu Leonida Brežneva bola premenovaná po ňom. Na vodu bola spustená v Mykolajive na juhu Ukrajiny roku 1985 a o dva roky neskôr sa dostavovala ako Tbilisi. V roku 1990 bola konečne pomenovaná po sovietskom admirálovi Nikolajovi Kuznecovovi, ktorý sa v predvečer druhej svetovej vojny stal v 34 rokoch najmladším ministrom námorníctva. Sovietske loďstvo pod jeho velením výrazne posilnilo.

Po rozpade Sovietskeho zväzu Rusko nechalo loď rýchlo odplávať z Čierneho mora, aby ju nezískala Ukrajina. V roku 2000 sa Admirál Kuznecov zúčastnil cvičenia, počas ktorého sa potopila ponorka Kursk.