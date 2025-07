Fico žiada dohodu k ruskému plynu. Čas dal do utorka, záruky chce minimálne

Slovensko ešte nikdy nebolo v takej krízovej situácii, ako je teraz. Uviedol to na sobotňajšej tlačovej besede premiér Robert Fico na margo blížiaceho sa hlasovania o 18. sankčnom balíčku voči Rusku a k pripravovanému návrhu Európskej únii o úplnom sa odstrihnutí od ruského plynu.

Fico vysvetľuje situáciu s 18. sankčným balíkom proti Rusku Video

Slovenský predseda vlády zopakoval, že Slovensko je pripravené podporiť ďalšie sankcie proti Rusku. Ale len za predpokladu, že nám Európska komisia dá garancie stabilných a bezpečných dodávok plynu po roku 2028, kedy by sa mali úplne zastaviť dodávky ruského plynu do Európskej únie. Opozičných ale aj koaličných politikov upozornil, aby nevylietavali z úľov a nevymýšľali s cigarou a koňakom v ruke nezmysly.

So balíkom nemáme problém

Premiér Fico potvrdil, že sankcie voči Rusku zahrnuté v 18. balíku sa nedotýkajú záujmov Slovenska. Hlasovanie o tomto balíku však muselo podľa neho Slovensko spojiť s plánmi Európskej únie úplne sa odstrihnúť od 1. januára 2028 od dodávok ruského plynu. „My nemáme problém s 18. sankčným balíkom. Veľmi som tvrdohlavý v tejto veci, ale ak nedostaneme aspoň minimálne garancie, že po roku 2028 sa budeme môcť pri dodávkach plynu, ako tak bezpečne cítiť, tak nemôžeme pristúpiť k hlasovaniu o sankčnom balíku. Aj za cenu obrovskej krízy, ktorá vznikne vo vnútri Európskej únie, som pripravený naďalej blokovať sankcie voči Ruskej federácii. Hovorím to s plnou vážnosťou,“ zdôraznil Fico.

Danko: Ukrajina je bezpečnostné riziko, nikdy nesmie vstúpiť do EÚ Video

Premiér upozorňuje opozíciu, ale aj koaličných partnerov, aby nezačali vylietavať z úľov a nevymýšľali nezmysly. „Obraciam sa na kolegov, ktorí možno majú teraz v ruke cigaru a koňačik a sú po dovolenkách, a majú v paži čo sa tu deje, hovorím teraz aj o opozičných aj o vládnych politikoch, že aby si uvedomili, že ak chceme byť v Európskej únii a v NATO, nemôžeme na všetko automaticky povedať nie. Rovnako však ako predseda vlády garantujem, že nie na všetko poviem áno, len preto, aby som nevytŕčal z radu. Toto je národno-štátny záujem Slovenskej republiky pokiaľ ide o plyn. Nikdy sme sa nedostali do takejto krízovej situácie,“ povedal Fico.

Čítajte viac Slovensko opäť pod paľbou nemeckého kancelára. Fico reaguje na ostré slová Merza

Celú krízovú situáciu chce Fico vyriešiť do utorka. „Aj u nás stúpa nervozita. Chcem vidieť stanoviská zo strany Európskej komisie, že chápu výnimočnosť Slovenska v tejto veci. Vrcholia rokovania k úplnému zastaveniu dodávok ruského plynu do Európskej únie od 1. januára 2028. Pokiaľ teraz nezaberieme, a nezískame aké také garancie od našich partnerov v Európskej únii, bude nedostatok plynu, budú dvakrát alebo trikrát vyššie tranzitné poplatky a ceny plynu pôjdu prudko hore,“ upozornil premiér.

Slovenský predseda vlády sa priznal, že o celej kríze už telefonoval s poľským premiérom a nemeckým kancelárom. „Obsah tohto rozhovoru (s nemeckým kancelárom-poz.red.), ktorý bol mimoriadne tvrdý, nebudem komentovať. Nepôjdem do žiadnych detailov. Povedal som mu však, pán kancelár prepáč, ale ja nie som prvý deň v politike. Povedal som mu, že sa chceme do utorka, do stredy dohodnúť. Dovtedy nebudeme súhlasiť s 18. sankčným balíkom, pokiaľ nebudeme mať niečo na stole,“ podotkol Fico s tým, že spolkovému kancelárovi ponúkneme nejaké riešenia.

Šutaj Eštok v Ide o pravdu: Najskôr jasné pravidlá konsolidácie, až potom viac na obranu. Na 13. dôchodok nesiahneme Video

„Rokujeme, hľadáme dobré riešenia. Zatiaľ sme v polohe prísľubov. Chceme získať také garancie, ktoré budú eliminovať škodlivé rozhodnutia Európskej komisie,“ konštatoval Fico.

Slovensko bolo podľa neho bezpečná krajina z pohľadu dodávok plynu. „A teraz kvôli ideologickým rozhodnutiam, kvôli posadnutosti proti Rusku, toto všetko hodíme do koša. A budeme odkázaní na to, či nám niekto niekedy pomôže. Nikto nám nepomôže, pokiaľ to nebudeme mať garantované,“ zdôraznil predseda vlády.