Vymení Zelenskyj predsedu vlády v prípade, že ministra obrany pošle do Washingtonu?

Isté je, že ukrajinskú vládu čakajú zmeny, nejasné zostáva, koho sa dotknú. Prezident Volodymyr Zelenskyj avizoval, že za nového veľvyslanca v USA asi vymenuje ministra obrany Rustema Umerova. Kto by ho mohol nahradiť na čele silového rezortu? Bude to človek zo súčasnej vlády alebo niekto iný? A nastane v tejto súvislosti viacero dôležitých výmen?

Najprv treba poznamenať, že očakávané odvolanie Oksany Markarovej z funkcie ambasádorky vo Washingtone sa nedá považovať za prekvapujúce. Na tomto poste je od februára 2021, rotácie diplomatov sa uskutočňujú spravidla po štyroch-piatich rokoch. Mnohí v Kyjeve sa dokonca čudujú, že po zmene šéfa Bieleho domu ju Zelenskyj nestiahol domov. Markarová sa počas vládnutia Joa Bidena netajila náklonnosťou k jeho demokratom, čo bolo tŕňom v oku republikánov nového prezidenta Donalda Trumpa. „Skôr ma prekvapuje, že k zmene nedošlo už skôr. Často sa to robí, aby si nový veľvyslanec mohol nanovo vybudovať vzťahy s novou vládou bez predsudkov," podotkol analytik Maksym Nesvytajlov pre server RBK-Ukrajina.

Na Markarovú si v septembri 2024 posvietil vplyvný republikánsky predseda dolnej komory Kongresu USA Mike Johnson. Zašiel až tak ďaleko, že vyzval Zelenského, aby ju odvolal z funkcie. Johnsonovi veľmi prekážalo, že Markarová pozvala na svoju návštevu zbrojovky v Pennsylvánii iba demokratov. „Tento krátkozraký a zámerný krok spôsobil, že republikáni stratila dôveru v schopnosť veľvyslankyne vykonávať jej funkciu v tejto krajine čestne a efektívne," napísal vtedy Johnson v liste Zelenskému.

Ukrajinský líder sa rozhodol odvolať Markarovú až teraz, udeje sa to po jeho najnovšom telefonáte s americkým prezidentom. Podľa viacerých médií sa rozprávali aj o výmene na čele diplomatickej misie vo Washingtone. Zelenskyj síce odvolá Markarovú, ale zároveň povedal, že je spokojný s prácou, ktorú vykonala, a bol by rád, keby pokračovala pracovať v službách štátu po návrate do Kyjeva. „Ak sa však rozhodne inak, bude to jej voľba," podotkol podľa agentúry UNIAN.

Zelenskyj otvorene pripustil, že Markarovú nahradí v USA Umerov. „Keď sa tak rozhodnem a bude to v blízkom čase, že by Umerov obsadil kľúčovú pozíciu ambasádora v Spojených štátoch, dotkne sa to vážnych výmen vo vláde," uviedol ukrajinský prezident. Čo by to znamenalo v Kyjeve, keby si Umerov v dohľadnom čase zbalil kufre, aby odletel do Washingtonu?

Server Suspiľne, ktorý sa odvoláva na svoje zdroje v prezidentskej kancelárii, napísal, že Umerova by mohol nahradiť niekto z trojice súčasných členov vlády: premiér Denys Šmyhaľ, minister vnútra Ihor Klimenko alebo minister digitálnej transformácie Myhajlo Fidorov. Keby sa stal Šmyhaľ ministrom obrany, špekuluje sa, že Ukrajina by druhý raz mohla mať na čele vlády ženu (prvou bola Julija Tymyšenková). Volá sa Julija Svyrydenková, je vicepremiérka a zároveň ministerka hospodárskeho rozvoja a obchodu.

Predpokladá sa, že Zelenskyj oznámi svoje rozhodnutia o personálnych zmenách už v najbližších dňoch. Nepriamo to vyplýva aj z nadchádzajúceho harmonogramu troch udalostí v Kyjeve. Parlament najbližšie zasadne 15. júla, jeho rokovanie sa skončí 18. júla, počas neho by odsúhlasil zmeny, s ktorými príde prezident. Potom sa poslanci stretnú na ďalšej riadnej schôdzi až 19. augusta. Zároveň už na 21. júla je naplánované stretnutie ukrajinských veľvyslancov v Kyjeve, takže by bolo logické, aby sa na ňom zúčastnil nový ambasádor v USA. A tretí fakt: minister zahraničných vecí Andrij Sybiha informoval, že v blízkom čase sa verejnosť dozvie mená približne dvadsiatich nových veľvyslancov.

Čo sa týka očakávaného vyslania Umerova do Washingtonu, bol by to logický krok Zelenského: „Potrebuje mať v USA dobrého vyjednávača, ktorý je zrozumiteľný pre Biely dom a zároveň pre Kongres USA," povedal pre denník Financial Times nemenovaný predstaviteľ z kancelárie ukrajinského prezidenta.