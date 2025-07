Nemecké záchranné zložky našli nezvestného otca so synom mŕtvych v jazere

Telá zosnulých boli lokalizované v jazere Eibsee, ozrejmila polícia v obci Grainau v okrese Garmisch-Partenkirchen. Vyšetrovatelia predpokladajú, že chlapec spadol do jazera z vodného šliapadla. Jeho otec následne skočil do vody, aby ho zachránil, no už sa nevynoril. Úrady odvtedy pátrali po nezvestných osobách. V deň nehody bolo nasadených približne 70 záchranárov.

Presné okolnosti incidentu sú aj naďalej nejasné. Polícia však nezistila žiadne známky cudzieho zavinenia.

Na šliapadle sa v čase incidentu nachádzala aj chlapcova 34-ročná matka a štvorročná sestra. Obom bola poskytnutá psychologická pomoc. Rodina pochádza z Bavorska, doplnila polícia.