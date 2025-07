Bátor: Rusko bude len takou hrozbou, akou mu dovolíme byť, a to z viacerých dôvodov

Rok 2029 je horizont, na ktorom sa spravodajci zhodujú, že by Rusko mohlo byť v kondícii, kedy si trúfne provokovať NATO. V Severoatlantickej aliancií zaznievajú hlasy, ktoré hovoria o tom, že takýto stav vedia Rusi dosiahnuť v priebehu troch až štyroch rokov. Naopak, sú aj krajiny, ktoré Rusko nevnímajú ako hrozbu, medzi ktoré patrí do značnej miery aj Slovensko. Bývalý veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor (PS) v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že Rusko bude len takou veľkou hrozbou, akou mu dovolíme byť, a to z viacerých dôvodov.

Rusi majú vo výzbroji aj pancierový vlak Video

„Ten prvý je, samozrejme, ako budeme pripravení. A tak sa aj Rusko na nás bude pozerať. Rusko to naozaj berie ako hru s nulovým súčtom. To znamená, koľko máme my, koľko majú oni a či my máme viac, ako majú oni a či sa nám to oplatí,“ uviedol Bátor. Ako ďalej uviedol, Rusko bude také silné, ako mu dovolíme aj prostredníctvom vojny na Ukrajine. „Pokiaľ sa Rusko dostane do stavu, že na Ukrajine bude mať pocit víťazstva, a to nemusí znamenať, že dobyje Kyjev, tak si povie, že na teraz svoje strategické ciele splnilo. Keď ukážeme Rusku, že toto je taktika, ktorá sa vždy oplatí, tak jednoducho my Rusko povzbudíme, aby to robilo ďalej,“ skonštatoval Bátor.

Ako doplnil, netrúfa si nateraz povedať, či Rusko bude v roku 2029 alebo 2030 v stave, že by vedelo zaútočiť na NATO, no všetko závisí od toho, ako sa medzi tým budú správať krajiny aliancie. „Ak mu to dovolíme, tak áno, taká hrozba tu môže byť. Ak mu to nedovolíme, tak, samozrejme, to bude najlepšie aj pre nás,“ doplnil Bátor a pripomenul v tejto súvislosti nedávny samit NATO. Ten bol podľa dôležitý preto, že všetci európski spojenci jednoznačne odkázali Donaldovi Trumpovi, že stoja za Ukrajinou a budú pomáhať. „Samozrejme, okrem Maďarska a Slovenska, ktoré tam boli za čierne ovce. Ale ani jedného z nás neberú v aliancii príliš vážne,“ vyhlásil Bátor. Vyjadrenia smerom k Trumpovi boli tak podľa neho dôležité v tom, že ak aj Trump v pomoci poľavuje, tak Európa sa chce pomôcť viac. „Na tento rok je naplánovaná pomoc Ukrajine za 34 miliárd eur, čo nie je dosť, ale stále je to oveľa viac, ako sme si vedeli predstaviť. Takže z tohto pohľadu je naozaj dôležité, ako sa budeme správať,“ dodal Bátor.

