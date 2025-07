Babiš pred voľbami vydal knihu, ale program tají. Najradšej by vládol sám. A môže inšpirovať Slovensko so zvyšovaním penzií?

Babiš hodnotí prvých 100 dní vlády Petra Fialu (Archívne video) Video

Babišovci sa zrejme rozhodli spustiť svoju predvolebnú ofenzívu až po skončení letných prázdnin. Volebný program totiž predstavia až 4. septembra, čo bude presne mesiac pred voľbami do Poslaneckej snemovne. Možno kalkulujú s tým, že ľudia sa počas leta zaujímajú menej o politiku, pričom v septembri s blížiacim sa termínom hlasovania by to mohlo byť oveľa lepšie načasované.

Babiš to však vysvetľuje inak: „Nebudeme prezrádzať program do detailov, aby sme každý deň čítali, čo je na ňom zlé. Prečo by sme to robili? V prvom rade by nám to ukradli, v druhom rade by to komentovali nejakí pseudoexperti," povedal líder ANO v diskusnej relácii CNN Prima News. Tvrdí pritom, že v princípe nerobí nijaké tajnosti, pretože o veľa veciach, ktoré budú v programe, už teraz predstavitelia hnutia rozprávajú na mítingoch s voličmi.

Zvyšovanie dôchodkov

Z toho, čo voliči už vedia o programe babišovcov, sa dajú spomenúť napríklad dve veci. V prvom rade sa chcú zamerať na dostupné ceny energií. Starších penzistov môže osloviť predstava ANO o zvyšovaní dôchodkov. Žeby inšpirácia pre Slovensko? „Ľuďom nad 80 rokov pridáme 500 korún mesačne, nad 85 rokov tisíc korún, nad 90 rokov 1500 korún a 2-tisíc korún nad 95 rokov," povedal Babiš. Poznamenal, že štát to bude stáť ročne 4 miliardy českých korún, čo je v prepočte 160 miliónov eur.

Podľa Babiša by sa Čechom malo žiť lepšie, pretože existujú možnosti, ako nájsť dodatočné peniaze a tiež ich na svojej strane ušetriť. Tvrdí, že obrovské financie by sa dali získať opatreniami proti daňovým únikom a keď sa dosiahnu úspory pri prevádzke štátu.

Kým zverejnenie volebného programu Babiš odkladá až na začiatok septembra, naopak, s príchodom leta vydal knihu. Obsahuje jeho doteraz publikované politické komentáre, v ktorých sa výrazne zameriaval na kritiku súčasnej vlády na čele s Petrom Fialom. Tak to vidí Babiš, štyri roky v opozícii – to je názov knihy, ku ktorej sa záujemcovia môžu dostať nielen na mítingoch ANO s voličmi, dá sa totiž aj zadarmo stiahnuť na internete. „Nájdete tu všetko podstatné, čo ovplyvnilo život každého z nás – šialené ceny energií, rastúce dane, ekonomický prepad, dôchodkovú reformu, ktorá je skôr likvidáciou penzistov, rozvrátené zdravotníctvo," napísal Babiš v úvode knihy. „A hlavne uvidíte, ako táto vláda svojou nečinnosťou priviedla našu krajinu do najhoršej krízy za posledné desaťročie," tvrdí líder ANO a prízvukuje, že nastal najvyšší čas na zmenu v štáte.

Pohľad na prieskumy verejnej mienky

Babiš má veľkú šancu, aby po voľbách, ktoré sa uskutočnia na začiatku októbra, mohol začať plniť svoje sľuby. „Vo všetkých prieskumoch verejnej mienky od posledných volieb jasne vedie ANO, jeho preferencie sa pohybujú okolo 30 percent," upozornil server iDNES. Strany súčasnej koalície by novú väčšinovú vládu nedokázali vytvoriť, ani v prípade, že by sa k nim pridali Piráti, ktorí z nej na jeseň minulého roku odišli.

Čítajte viac Fiala pre „bitcoingate“ zvolá bezpečnostnú radu, má už aj meno novej ministerky. Politico: Škandál prihral body Babišovi

Z najnovšieho prieskumu, ktorý zverejnila agentúra STEM, vyplýva, že ANO má podporu bezmála 31 percent respondentov. Pred niekoľkými mesiacmi bola popularita tohto hnutia ešte väčšia. „ANO stratilo od začiatku roku štyri percentuálne body. Určite s tým jeho predstavitelia nie sú spokojní a podľa toho budú aj prispôsobovať kampaň," uviedol šéf agentúry Martin Buchtík pre CNN Prima News.

V jednom prieskume v januári tohto roku sa ANO dokonca priblížilo k väčšine mandátov v Poslaneckej snemovni. Babiš vtedy vyhlásil, že by bol najradšej, keby jeho hnutie vládlo samo. Realita po voľbách však takmer isto vyznie tak, že sa bude musieť rozhliadnuť po nejakom spojencovi. Je však ťažko predstaviteľné, že by sa k Babišovi pridala niektorá zo súčasných vládnucich strán. Znamenalo by to, že by musel hľadať koaličného partnera medzi radikálmi, respektíve medzi takzvanými. antisystémovými stranami.

Nedá sa vylúčiť menšinová vláda

V tomto tábore má najväčšiu popularitu Sloboda a priama demokracia (SPD). Ide o nacionalistické hnutie, ktoré vedie Tomio Okamura. Babiš by s ním ťažko hľadal hodnotovú zhodu, lebo SPD napríklad presadzuje referendum o vystúpení Českej republiky z EÚ aj z NATO. Vylúčiť sa však nedá menšinová vláda ANO, ktorú by okamurovci tolerovali. Obe hnutia by mali dokopy získať v 200-člennej Poslaneckej snemovni takmer určite viac ako 100 mandátov.

Korešpondenčná voľby zo zahraničia

Novinkou tohtoročný volieb do Poslaneckej snemovne bude korešpondenčné hlasovanie zo zahraničia. Doteraz Česi, ktorí žijú v cudzine, mohli odovzdať svoj hlas iba na veľvyslanectvách a na konzulátoch. Po novom to môžu urobiť poštou, čiže podobne ako slovenskí voliči v zahraničí pri voľbách do NR SR na jeseň 2023.

Predpokladá sa, že korešpondenčná voľby by mala pomôcť hlavne vládnucim stranám a Pirátom. Návrh zákona obsahujúci túto zmenu prijal parlament v minulom roku. ANO aj SPD boli proti, tvrdili, že bude porušený ústavný princíp tajnej voľby. Poukazovali na to, že neexistuje garancia slobodného rozhodnutia voliča žijúceho v cudzine, respektíve napríklad niekto môže svojho príbuzného alebo partnera inštruovať či prinútiť, aby svoj hlas odovzdal konkrétnej strane. Babišovci i okamurovci uvažovali, že zákon napadnú na ústavnom súde, ale nakoniec sa naň neobrátili.