Pamplona: Predposledný beh s býkmi si vyžiadal šesť zranených

Hovorkyňa Červeného kríža pre španielsku televíziu RTVE uviedla, že pri behu došlo k zraneniu viacerých bežcov. Do nemocnice bolo následne prevezených päť ľudí vrátane jednej osoby, ktorá utrpela zranenia rohom býka v oblasti genitálií.

Pri predposlednom behu došlo aj k početným pádom, ozrejmila televízia RTVE. V dvoch prípadoch býky vytlačili bežcov z cesty, čo zapríčinilo pád mužov i zvierat.

Minulú nedeľu sa v Pamplone začali deväťdňové slávnosti sv. Firmína, ktorých história siaha až do 16. storočia. Súčasťou osláv sú aj koncerty, sprievody či náboženské procesie. Vrcholom osláv je však práve beh so šiestimi býkmi a niekoľkými volmi na 825-metrovej trase cez úzke uličky starého centra mesta až do arény, kde sa večer konajú býčie zápasy. Bežci majú na sebe zvyčajne biele odevy s červenými šatkami a šerpami.

Každoročne počas behu utrpia zranenia desiatky z tisícov bežcov, zväčša mladých mužov. Od roku 1924 pri týchto behoch zomrelo 16 ľudí, posledné úmrtie bolo v roku 2009.

Aj napriek protestom aktivistov za práva zvierat tieto slávnosti prilákajú každoročne do Pamplony desaťtisíce zahraničných turistov. Oslavy sa stali celosvetovo známe najmä vďaka románu Ernesta Hemingwaya z roku 1926 Slnko aj vychádza.