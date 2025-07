ONLINE: Trump pošle Kyjevu Patrioty a 'nejaké' strely. Senátor Graham: Čakajte zlom, prísun zbraní bude rekordný

Donald Trump vstupuje na palubu Air Force One, 13. júla 2025

6:19 Republikánsky senátor Lindsey Graham z Južnej Karolíny, jeden z hlavných spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa, v nedeľu v relácii Face the Nation televízie CBS naznačil, že v politike USA voči Rusku nastane zlom. Uviedla to agentúra AP.

„Zlom v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu je na spadnutie,“ povedal Graham. Trump sa podľa neho mesiace snaží priviesť ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu. „Nechal dvere otvorené, pokiaľ ide o Rusko – tieto dvere sa čoskoro zatvoria,“ konštatoval senátor.

„Očakávam, že v najbližších dňoch uvidíte rekordný prísun zbraní, ktoré pomôžu Ukrajine brániť sa,“ pokračoval Graham. Jedným z najväčších omylov Putina podľa neho bolo, že sa rozhodol Trumpa oklamať. „V najbližších dňoch a týždňoch bude vynaložené obrovské úsilie, aby sme Putina dostali k rokovaciemu stolu,“ povedal Graham.

Graham a demokratický senátor Richard Blumenthal z Connecticutu, ktorý sa bol tiež hosťom v relácii CBS, uviedli, že v Kapitole i medzi európskymi predstaviteľmi rastie zhoda v tom, že časť ruských aktív v hodnote 300 miliárd dolárov, ktoré krajiny skupiny G7 zmrazili na začiatku vojny, sa použije na pomoc Ukrajine.

„Je čas to urobiť,“ povedal Blumenthal.

Zástupcovia Spojených štátov vrátane Grahama, Blumenthala a Trumpovho osobitného vyslanca pre Ukrajinu Keitha Kellogga sa 10. júla prvýkrát zúčastnili na stretnutí tzv. koalície ochotných. Kellogg v pondelok pricestuje na Ukrajinu, kde zostane niekoľko dní.

Graham a Blumenthal sú iniciátormi novej sankčnej legislatívy v Kongrese, ktorá počíta so zavedením vysokých ciel voči krajinám obchodujúcim s Ruskom. Podľa Grahama sa diskutuje o clách až do výšky 500 percent. „Čína, India a Brazília nakupujú ropu a ropné produkty a ďalší tovar z Ruska. To sú peniaze, ktoré Putin používa na vedenie vojny,“ uviedol Graham.

6:00 Spojené štáty pošlú Ukrajine strely systémov protivzdušnej obrany Patriot, ale Európska únia (EÚ) za ne zaplatí, povedal v nedeľu (v pondelok ráno SELČ) podľa agentúr americký prezident Donald Trump na americkej základni Andrews vo východnom štáte Maryland. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii. Trump sa v posledných mesiacoch snažil sprostredkovať prímerie, na ktoré ale Rusko doteraz nepristúpilo, naopak Ukrajina s návrhom opakovane súhlasila.

„Bude to pre nás obchod a pošleme im Patrioty, ktoré nevyhnutne potrebujú,“ povedal Trump podľa agentúry DPA.

„Ešte som sa nedohodol na počte, ale nejaké dostanú, pretože potrebujú byť chránení,“ dodal s tým, že USA nebudú nič stáť, pretože ich zaplatí Európska únia.

Trump zopakoval, že je „sklamaný“ z ruského prezidenta Vladimira Putina. „Putin naozaj prekvapil veľa ľudí. Rozpráva pekne a potom večer všetkých bombarduje,“ povedal.

Neuviedol ale, aké krajiny EÚ by systémy protivzdušnej obrany mali kúpiť a agentúra Reuters informovala, že Trump odmietol povedať, koľko striel Patriotov Ukrajine pošle. Povedal len, že nejaké. O nákupe systémov Patriot od USA pre Ukrajinu uvažuje Nemecko, povedal minulý týždeň nemecký kancelár Friedrich Merz.

Americký prezident pred niekoľkými dňami povedal, že Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšie zbrane, aby sa mohla brániť. Vyjadril sa tak po tom, ako USA oznámili, že pozastavili niektoré zbrojné dodávky Ukrajine vrátane striel protivzdušnej obrany. Trump to vtedy zdôvodnil tým, že jeho predchodca Joe Biden dal Ukrajine v minulosti priveľa zbraní a že teraz treba zabezpečiť, aby ich mali dostatok USA. Následne šéf Bieleho domu hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý telefonát označil za najlepší a najviac produktívny z doterajších rokovaní so svojím súčasným americkým náprotivkom.

Trump sa má v pondelok stretnúť s generálnym tajomníkom NATO Marekom Ruttom. Na pondelok tiež prezident ohlásil, že urobí „dôležité vyhlásenie o Rusku“, zatiaľ čo osobitný americký splnomocnenec pre Ukrajinu Keith Kellogg začne oficiálnu návštevu Ukrajiny, píše agentúra AFP.