Havária malého lietadla na londýnskom letisku si vyžiadala štyri životy

Polícia v grófstve Essex uviedla, že na letisku došlo krátko pred 16.00 h miestneho času (17.00 h SELČ) k „vážnemu incidentu“ 12-metrového lietadla. Podľa médií išlo o lietadlo Beechcraft B200 Super King Air leteckej spoločnosti Zeusch Aviation smerujúce do Holandska, ktoré havarovalo len niekoľko minút po štarte. Holandské úrady nehodu potvrdili. Polícia uvádza, že pracuje na identifikácii obetí, z ktorých ani jedna nemá britské občianstvo.

Fotografie kolujúce na sociálnych sieťach ukazujú kúdoly čierneho dymu vychádzajúce z miesta nehody. Agentúra DPA informuje, že lietadlá rovnakého typu bývajú často využívané na prevoz pacientov alebo orgánov určených na transplantáciu.

Lietadlo pred nehodou letelo v nedeľu z gréckych Atén do mesta Pula v Chorvátsku a následne na letisko Southend neďaleko Londýna. Vzlet smerom do holandského Lelystadu sa však skončil tragicky. Letisko Southend úrady vzápätí uzavreli.

Očitý svedok pre agentúru PA povedal, že v čase nehody bol na letisku so svojou rodinou. Lietadlo podľa neho narazilo nosom do zeme a premenilo sa na „veľkú ohnivú guľu“. Krátko pred haváriou on a ďalší prizerajúci sa zamávali pilotom, ktorí pozdrav opätovali.

Letisko Southend sa nachádza 60 kilometrov východne od Londýna neďaleko mesta Southend-on-Sea v grófstve Essex. Neďaleký ragbyový klub a golfový klub preventívne evakuovali. Podľa webovej stránky letiska bolo zrušených niekoľko letov plánovaných na pondelok.