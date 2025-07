Trump dal Putinovi ultimátum a hrozí tvrdými clami. USA zbroja spojencov NATO

Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil Rusku a jeho obchodným partnerom uvalením až stopercentných ciel a ďalších sankcií, ak do 50 dní nebude uzavretá dohoda o ukončení vojny s Ukrajinou. Zároveň zopakoval, že ho ruský prezident Vladimir Putin sklamal a že vojna sa musí skončiť.

Po stretnutí so šéfom NATO Markom Ruttem v Bielom dome Trump zároveň uviedol, že Spojené štáty predajú svoje najmodernejšie zbrane krajinám aliancie, ktoré zbraňami podporujú Ukrajinu. Tá sa už štvrtý rok bráni ruskej agresii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval Trumpovi za jeho snahu chrániť ukrajinské životy, a to aj v telefonickom rozhovore.

Na základe dnešnej dohody budú Spojené štáty dodávať členským krajinám Severoatlantickej aliancie zbrane, ktoré si tieto krajiny zaplatia, uviedol Trump. Dodávky bude koordinovať NATO. Rutte na spoločnom brífingu spresnil, že v prvej várke bude odoslané „obrovské“ množstvo zbraní, vrátane systémov protivzdušnej obrany, rakiet a delostreleckej munície.

Podľa Trumpa bude toto vybavenie, vrátane systémov Patriot, odoslané veľmi skoro – niektoré už „v priebehu niekoľkých dní“. Krajiny NATO môžu novonakúpenými zbraňami nahradiť tie, ktoré odoslali alebo odošlú Ukrajine, vysvetlil prezident.

„Som vďačný prezidentovi Trumpovi za jeho snahu podporiť ochranu životov našich ľudí,“ povedal Zelenskyj na úvod svojho pravidelného večerného odkazu. Pripomenul tiež, že sa dnes v Kyjeve stretol so zvláštnym Trumpovým splnomocnencom pre Ukrajinu Keithom Kelloggom, a toto rokovanie opätovne označil za produktívne.

Zelenskyj tiež napísal na sociálnej sieti, že mal veľmi dobrý rozhovor s prezidentom Trumpom, ktorému poďakoval za ochotu podporiť Ukrajinu a pokračovať v spolupráci na zastavení zabíjania a nastolení trvalého a spravodlivého mieru. Ako dodal, prezident USA zdieľal podrobnosti o jeho stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. „Je dôležité, že máme taký dobrý vzťah a že členské krajiny aliancie pracujú na zvýšení výdavkov na obranu. S prezidentom sme diskutovali o potrebných prostriedkoch a riešeniach, aby sme ľuďom poskytli lepšiu ochranu pred ruskými útokmi a posilnili naše pozície. Sme pripravení pracovať čo najproduktívnejšie na dosiahnutí mieru,“ uviedol ukrajinský prezident a na záver znovu Trumpovi a USA poďakoval.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Evan Vucci Trump Rutte Donald Trump rokuje so šéfom NATO Markom Ruttom v Bielom dome 14. júla 2025.

Na vyzbrojovaní Ukrajiny sa chcú podieľať aj Nemecko, Británia, Fínsko, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Holandsko a Kanada, uviedol Rutte. „Všetci sa na tom chcú zúčastniť. A to je len prvá vlna dodávok zbraní. Bude ich viac. V rámci systémov NATO budeme pracovať na tom, aby sme sa uistili, aké balíky zbraní Ukrajinci potrebujú,“ dodal generálny tajomník NATO.

Nemenovaný zdroj oboznámený s plánmi pre server Axios oznámil, že v prvej vlne Spojené štáty predajú spojencom v NATO zbrane približne za desať miliárd dolárov. Trump zatiaľ len uviedol, že „európski spojenci nakúpia zbrane za miliardy a miliardy dolárov“.

Trumpovo rozhodnutie vojensky podporiť Ukrajinu, hoci cez predaj zbraní členským štátom NATO, predstavuje zásadný obrat v jeho prístupe. V úvode svojho mandátu sa totiž neúspešne snažil dosiahnuť prímerie prostredníctvom dohody s Putinom, ako pripomínajú viaceré médiá.

Trump dnes tiež pohrozil Rusku veľmi tvrdými clami a „druhotnými sankciami“ voči jeho obchodným partnerom, aby Moskvu izoloval v globálnej ekonomike. „Obchod využívam na mnohé veci,“ povedal. „Ale skvelý je najmä na urovnávanie vojen.“

„Ak sa nedohodneme do 50 dní, bude to jednoduché – bude to sto percent a hotové,“ vyhlásil Trump. Podľa Bieleho domu tým myslel uvalenie 100-percentných ciel na ruský export a sekundárne sankcie na krajiny, ktoré od Ruska nakupujú suroviny, napríklad ropu.

„Keby som bol dnes Vladimírom Putinom a počul o tom, čo sa chystá urobiť o 50 dní… Zvážil by som, či by som nemal brať rokovania o Ukrajine vážnejšie,“ poznamenal Rutte, sediaci vedľa Trumpa.

Na vyhlásenie Trumpa reagovala aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, ktorá označila 50 dní za príliš dlhý čas. „Je veľmi pozitívne, že prezident Trump zaujíma voči Rusku pevný postoj. Na druhej strane, 50 dní je veľmi dlhá doba, najmä keď každý deň zomierajú nevinní civilisti,“ povedala novinárom v Bruseli.

Trump okrem iného uviedol, že už „asi štyrikrát“ očakával, že sa s Ruskom podarí uzavrieť mierovú dohodu. „Myslel som si, že sme už mali mať dohodu hotovú, ale len sa to vlečie. Každú noc zomierajú ľudia,“ povedal. Zopakoval aj, že Putin pôsobí milo počas telefonátov, no „to nič neznamená, keď vzápätí bombarduje ukrajinské mestá.“

„Nechcem povedať, že je to vrah, ale je to veľmi drsný človek,“ dodal Trump a pripomenul, že v súčasnom šéfovi Kremľa sa už sklamalo viacero jeho predchodcov v Bielom dome.

V predvolebnej kampani Trump tvrdil, že vojnu na Ukrajine ukončí hneď prvý deň vo funkcii. Po nástupe do úradu však zaujímal oveľa kritickejší postoj k Ukrajine i k Zelenskému ako jeho predchodca Joe Biden, čo vyvolávalo obavy o pokračovanie americkej pomoci Kyjevu. V poslednom období však Trump zmenil kurz – najmä po neúspechu priameho rokovania s Moskvou a neefektívnych telefonátoch s Putinom, ktoré neukončili, ale ešte zintenzívnili ruské nálety na Ukrajinu.

Na Trumpov plán zareagoval aj podpredseda hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačev. Podľa neho z neho bude mať úžitok len jeden subjekt – americký vojensko-priemyselný komplex. „Ak je toto všetko, čo dnes Trump k Ukrajine povedal, potom je to zatiaľ veľa povyku pre nič,“ uviedol Kosačev na sociálnej sieti. „Za 50 dní sa toho môže na bojisku aj v postojoch mocných v USA a NATO veľa zmeniť. Najdôležitejšie je, aby to ani v najmenšom neovplyvnilo nálady u nás,“ dodal.