Hovoria o nej, že je ako tank. Vyhýba sa vplyvu oligarchov. Akú vzácnu vlastnosť má budúca ukrajinská premiérka?

Budúca ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Do funkcie ju navrhol prezident Volodymyr Zelenskyj. S jeho nomináciou ešte musí súhlasiť parlament. Očakáva sa, že poslanci schvália túto 39-ročnú političku za novú predsedníčku vlády.

Rodáčka z historického mesta Černihivu vyštudovala ekonómiu, po skončení vysokej školy pracovala sedem rokov v súkromnom sektore. Potom vykonávala rôzne funkcie v štátnej správe v Černihive, do Kyjeva sa presťahovala na jeseň 2019, keď sa stala námestníčkou ministra pre rozvoj hospodárstva, obchodu a poľnohospodárskej výroby.

Svyrydenková nepochybne zaujala Zelenského, pretože v decembri 2020 si ju vybral za zástupkyňu šéfa prezidentskej kancelárie. O rok neskôr ju poslal naspäť do vlády na významný post. Vo funkcii prvej vicepremiérky bola od novembra 2021 zároveň ministerkou ekonomiky.

Zelenskyj očakáva od Svyrydenkovej, že hlavne prijme opatrenia, aby Ukrajina zvýšila vlastnú výrobu zbraní. „To je úplne jasný cieľ," citovala ho agentúra UNIAN. Pokračoval, že je dôležité obmedziť zásahy štátu v oblasti rozvoja hospodárstva, respektíve odstrániť zbytočnú byrokraciu, nemenej eliminovať duplicitu funkcií v štátnej sfére, od čoho si sľubuje zníženie nepotrebných výdavkov.

Podobne sa vyjadrila aj budúca premiérka. Konkretizovala, že má tri priority: „Posilnenie ekonomického potenciálu krajiny, rozšírenie programov na podporu obyvateľov, zvýšenie domácej produkcie zbraní," napísala na sociálnej sieti Facebook. „Štátny aparát nemá právo plytvať zdrojmi a potenciálom nášho štátu. Ukrajina si zaslúži byť jednou z najsilnejších ekonomík v Európe," dodala. S nomináciou Svyrydenkovej ešte musia súhlasiť poslanci. Očakáva, že sa v parlamente sa nájde dostatočný počet hlasov, aby sa oficiálne mohla postaviť na čelo vlády. Udiať sa to má už tento týždeň.

Mimochodom, o neuváženom používaní verejných financií sa Svyrydenková dôrazne zmieňovala, keď sa v roku 2021 stala vicepremiérkou. „Sľubovala zúčtovať s byrokraciou a ukončiť prejedanie rozpočtových zdrojov," pripomína webová stránka ukrajinského parlamentu. Predstavila vtedy aj dôležitý strednodobý plán : „Ukrajina musí od roku 2025 začať vyrábať každý rok viac ako dvadsať lodí."

Jednou z najťažších úloh Svyrydenkovej v tomto roku boli rokovania s americkou vládou. Išlo o vyjednávanie o dohode o využití ukrajinských nerastných surovín. Vo Washingtone prišli s predstavou, ktorá vôbec nespĺňala očakávania v Kyjeve. Svyrydenková, ktorá viedla náročné rokovania, nakoniec dosiahla, že text dohody je z pohľadu Ukrajiny prijateľný.

Výhodou imidžu Svyrydenkovej je to, že od svojho vstupu do politiky nemá na krku nijakú aféru. Ani najmenšiu, pre ktorú by ju médiá mohli kritizovať. Hovorí sa o nej, že je nepodplatiteľná, vyhýba sa vplyvu zo strany oligarchov. A keď je presvedčená, že ide správne za určeným cieľom, postupuje ako tank. Má povesť veľmi pracovitej političky.

A s akým renomé prichádza Svyrydenková na čelo vlády z doterajšej funkcie vicepremiérky a ministerky ekonomiky? Zdá sa, že s výborným vysvedčením. Vyplýva to z reakcií šéfov významných firiem a ďalších vplyvných predstaviteľov z podnikateľského prostredia. Zhodli sa na tom tí, ktorých oslovil server časopisu Forbes.

Biznismeni si pochvaľujú, že Svyrydenková sa prejavila ako politička, ktorá mala veľa pochopenia pre ich potreby, dokázala s nimi otvorene komunikovať. „Od prvých dní po vypuknutí vojny vedie konštruktívny dialóg so zástupcami biznisu," povedal Jurij Soročinskij, jeden z tých, ktorého sa Forbes pýtal na skúsenosti so Svyrydenkovou. Ďalší z oslovených Volodymyr Lavrenčuk poukázal na jej prístup k výberu kľúčových spolupracovníkov: „Dokáže sa obklopovať veľmi silnými ľuďmi, čo je vzácna vlastnosť." Ihor Humennyj povedal, že výber Svyrydenkovej za novú premiérku považuje za najlepšiu voľbu spomedzi všetkých politkov.

Pekné vysvedčenie jej vystavil aj Dmytro Olejnik, ktorý pôsobí vo funkciu šéfa zväzu zamestnávateľov. „Vo zväze som od roku 2004 a nepamätám sa na žiadneho iného ministra ekonomiky, ktorý by tak často cestoval do regiónov a stretával sa reálnym sektorom ako Svyrydenková."

Svyrydenková nahradí vo funkcii šéfa vlády Denysa Šmyhaľa. V poradí devätnásty premiér v dejinách samostatnej Ukrajiny je rekordér: na čele vlády vydržal päť rokov, nikto iný ju tak dlho pred ním neriadil. Výmena na najvyššom poschodí výkonnej moci sa nedá považovať za prejav nespokojnosti Zelenského so Šmyhaľom (ide mu zjavne o to, aby vláda získala nový impulz). Odstupujúceho premiéra nechá vo vláde – prevezme vedenie ministerstva obrany, čo je v čase vojny kľúčový rezort. Rustem Umerov, ktorý ho doteraz riadi, sa stane novým veľvyslancom v USA.

Samostatná Ukrajina mala doteraz iba jednu ženu na čele vlády. Bola ňou Julija Tymošenková. Túto funkciu vykonávala najprv necelých deväť mesiacov do jesene 2005 a druhýkrát v období od decembra 2007 do marca 2010. Tymošenková v roku 2019 kandidovala v prezidentských voľbách, ale do finále nepostúpila, pretože s necelými 14 percentami získaných hlasov sa umiestnila v prvom kole až na treťom mieste.

Bohvie, ak sa Svyrydenkovej bude dariť ako premiérke, v budúcnosti by možno mohla uvažovať, že sa bude uchádzať o najvyššiu funkciu. Určite však nie v najbližších voľbách hlavy štátu, ktoré sa uskutočnia až po skončení vojny, lebo Zelenskyj je odhodlaný uchádzať sa o svoje znovuzvolenie.