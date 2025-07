Britský král Karol je aj Pán Labutí. Na Temži sa začalo tradičné sčítanie kráľovských vtákov

V najbližších piatich dňoch budú tímy pre spočítavanie v červeno-bielych uniformách veslovať proti prúdu rieky a prezerať labute, aby posúdili ich zdravotný stav.

Tím starostlivo vybraných veslárov (takzvaných swan uppers) má každý rok za úlohu nájsť labute na určitom úseku Temže. Keď uvidí kŕdeľ, zakričí: „All up!“ a člny rýchlo vtáky obkľúčia, označia ich, skontrolujú, či nemajú známky choroby alebo zranenia, a pustia ich späť na slobodu.

Jeden z menej známych titulov britského panovníka znie Seigneur of the Swans (Pán labutí) a podľa starobylej povesti panovníkovi alebo panovníčke patria všetky labute, ktoré sa vyskytujú v britských otvorených vodách. Dnes slúži sčítanie labutí Karola III. iba ochrane týchto vtákov.

„Dáva nám to prehľad o tom, čo sa deje v celej krajine,“ hovorí David Barber, ktorý nosí šarlatové sako a biele labutie pero v čiapke a nesie titul Kráľovský značkovač labutí. „Je to tradícia, ale myslím, že to slúži aj veľmi užitočnému účelu,“ povedal AP vrchný značkovač.

Barber na sčítanie labutí dohliada už viac ako 30 rokov. Sprevádza ho veterinár a veslári oblečení v červeno-bielych uniformách.

Tradícia sčítania siaha až do 12. storočia, keď boli labute vyhľadávanou delikatesou na tabuliach pri kráľovských hostinách.

Labute sú síce teraz zákonom chránené pred lovom, ale podľa Barbera ich ohrozujú choroby, znečistenie, vandalizmus alebo týranie.

V posledných dvoch rokoch sa počet labutí znížil, predovšetkým pre výskyt vtáčej chrípky v Británii, uviedol Barber. Dodal, že počas vlaňajšieho sčítania labutí zaznamenali iba 86 mladých labutí, čo je o 45 percent menej ako v predchádzajúcom roku.

Na konci prvého dňa spočítania sa však kráľovský značkovač labutí tváril pozitívne, keď oznámil, že za jediný deň zaznamenali celkovo 16 mladých labutí.