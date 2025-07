Ukrajinský pozemný robot Liut (Zúrivosť) v ostrej akcii Video Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) zverejnila 14. júla exkluzívne zábery z nasadenia pozemného robotického systému Liut (v preklade „Zúrivosť“) v aktívnom boji proti ruským jednotkám v Sumskej oblasti. / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR)

Budanov to povedal na spoločnom brífingu so splnomocnencom amerického prezidenta pre Ukrajinu Keithom Kelloggom. Americkú stranu oboznámil s aktuálnou operačnou situáciou, vyhodnotil ruské plány do roku 2036 a tiež správy o prípravách Kremľa na ozbrojený konflikt nielen proti Ukrajine, ale aj proti krajinám NATO.

Tak takto sa bojuje za Rusko. Nie je tu ani jeden Rus, zaznelo na videu Video Na sociálnej sieti X sa objavilo video z ukrajinského frontu, ktoré zachytáva vojakov bojujúcich v radoch ruskej armády. Na zázname však nie je jediný etnický Rus – všetci prítomní sú príslušníkmi etnických menšín / Zdroj: Twitter / @kuban_republic

„Imperiálne ambície Kremľa sa neobmedzujú len na Ukrajinu. Zahŕňajú celú Európu. S podporou Spojených štátov sme však schopní zastaviť Rusko a anulovať jeho vojenský potenciál,“ poznamenal Budanov.

Šéf rozviedky vyjadril vďaku vláde a ľudu Spojených štátov za ich pokračujúcu politickú, ekonomickú a vojenskú podporu Ukrajiny. „Rusko uznáva iba silu. A silou preto dosiahneme trvalý mier,“ dodal.