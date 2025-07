Pri povodniach v New Jersey zahynuli dve osoby, v New Yorku voda zaplavila časť metra

Dve osoby zahynuli vo svojom vozidle po tom, čo ho strhla voda počas búrky v americkom štáte New Jersey, oznámili v utorok tamojšie úrady. Došlo k tomu v dôsledku silných dažďov, ktoré sa prehnali severovýchodom Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Zaplavené autá po silných dažďoch v meste Rahway v americkom štáte New Jersey 15. júla 2025.

Zaplavené autá po silných dažďoch v meste Rahway v americkom štáte New Jersey 15. júla 2025.

Guvernér Phil Murphy upresnil, že k úmrtiam došlo v meste Plainfield na severe New Jersey, kde v dôsledku búrok prišli o život dvaja ľudia aj 3. júla. Guvernér novinárom povedal, že štát v súčasnosti sužujú vysoké teploty, vlhkosť a intenzívne búrky. „Každý musí zostať v strehu,“ zdôraznil.

Silné dažde sa prehnali severovýchodom USA v pondelok večer, pričom v štátoch New York a New Jersey vyvolali prívalové povodne. Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vidno, ako voda zaplavila stanicu metra v Manhattane a tiež nástupište.

Povodne v jordánskom skalnom meste Petra, evakuovali odtiaľ turistov Video

Generálny riaditeľ Metropolitného dopravného podniku Janno Lieber pre ABC 7 New York povedal, že mestský kanalizačný systém bol preťažený a voda sa dostala do tunelov metra a na stanice. Ozrejmil, že v súčasnosti je metro v plnej prevádzke, rovnako ako železnice Long Island Rail Road a prímestská železnica Metro North.

V niektorých častiach New Jersey sú naďalej uzavreté cesty a na letiskách v oblasti odložili či zrušili desiatky letov. Väčšina výstrah a varovaní pred prívalovými povodňami už v New Jersey, New Yorku a Pensylvánii ale uplynula.