Francúzsky premiér chce šetriť rovnako ako Fico. Postavil si proti sebe krajnú ľavicu i extrémnu pravicu

Každý rok vám pribudnú dva dni práce, aby ste pomohli zlepšiť neradostný stav verejných financií a prispeli k vyšším výdavkom na obranu. Touto vetou sa dá zhrnúť pointa návrhu, ktorý Francúzom predložil predseda vlády François Bayrou. Znamenalo by to pre nich, že prídu o dva dni pracovného pokoja.

Čítajte aj Zrušený sviatok 17. november pripraví ľudí o peniaze. Zamestnanci prídu o príplatky, štát ušetrí +príklady, o koľko nižšia bude mzda

Bayrou navrhol zrušiť voľno, ktoré pripadá na Veľkonočný pondelok a na Deň víťazstva nad fašizmom. Poznamenal pritom, že pripravený diskutovať o iných dňoch, ktoré by vypadli z kalendára na zozname voľných dní. Premiér ozrejmil, že je nevyhnutné znížiť deficit z minuloročných 5,8 percenta na menej ako 4,6 percenta v budúcom roku, pričom pod tri percentá sa treba dostať do roku 2029.

Zadlženosť Francúzska je vysoká, vláda je preto odhodlaná presadiť aj nepopulárne opatrenia. „Náš dlh rastie každú sekundu o 5-tisíc eur," upozornil Bayrou podľa denníka Le Monde. „Toto je posledná stanica pred útesom," obrazne varoval, keď jasne naznačil, že štát sa so svojim doterajším gazdovaním môže zrútiť do priepasti. „V budúcom roku sa má ušetriť približne 43,8 miliardy eur," uviedol server France 24.

Pellegrini a Žiga si pripomenuli výročie Nežnej revolúcie pri Bráne slobody Video Archívne video z novembra 2024.

Veľkým úsporám a vyšším výdavkom na zbrojenie chce vláda prispôsobiť návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Kontroverzných návrhov sa objaví viac, teraz sa najviac polemizuje o zrušení dvoch voľných dní. Čo by to štátu prinieslo? „Do rozpočtu by sa dostalo bezmála 5 miliárd eur navyše," informoval server L'Opinion.

Na Slovensku vyvolal podobný rozruch nedávno premiér Robert Fico, keď poukázal na to, že v súvislosti s konsolidáciou verejných financií prichádza do úvahy zrušenie dvoch sviatkov. Spomenul 17. november (Deň boja za slobodu) a niektorý z cirkevných sviatkov, čo by si však zjavne vyžadovalo dohodu s Vatikánom. Slovenská republika je totiž viazaná štátnou zmluvou so Svätou stolicou.

Bayrou objasnil, že Veľkonočný pondelok vybral preto, lebo v ňom nevidí náboženský význam. „Tento dátum je však sviatkom vo viac ako sto krajinách sveta," upozornil server France 24. A prečo by vyškrtol 8. máj? Francúzi sa v minulosti zaobišli bez osláv výročia víťazstva nad fašizmom. Tento dátum bol štátny sviatok do roku 1959, potom z kalendára vypadol. Jeho znovuzavedenie presadil v roku 1981 vtedajší prezident François Mitterrand.

Zmeny by pracujúci mali dosť pocítiť „Keby k nim došlo, Francúzsko by malo vo svojom kalendári iba deväť štátnych sviatkov, čo je v Európe nízky počet," podotkol server TF1. Na Slovensku je 15 sviatkov, pričom 14 z nich sú dni pracovného pokoja (po novom sa pracuje na Deň ústavy SR, ktorý pripadá na 1. september). Najviac voľných dní mimo víkendov má v členských štátoch EÚ Cyprus (15). So štrnástimi sú za ním Slovensko, Španielsko, Malta, Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko. S deviatimi voľnými dňami by Francúzsko kleslo v únii na úroveň Holandska, Nemecka a Dánska.

Šutaj Eštok: Suma 750 000 eur na cyrilometodské oslavy je absolútne primeraná Video Zdroj: TV Pravda

Mimochodom, suma peňazí, ktoré by štát získal zrušením dvoch nepracovných dní, je o niečo vyššia než objem financií, ktoré vláda plánuje investovať do obrany. V budúcom roku sa počíta, že armáda dostane o 3,5 miliardy eur viac, v roku 2027 by sa jej rozpočet mal zvýšiť o 3 miliardy eur. V súčasnosti Francúzsko dáva na obranu ročne bezmála 57 miliárd eur.

Francúzi značne zvýšia výdavky na obranu Video Zdroj: ta3

Zámer Bayroua ostro kritizovali čelní predstavitelia krajnej ľavice i extrémnej pravice. „Zrušenie dvoch voľných dní je priamy útok na našu históriu, na naše korene a na pracujúce Francúzsko," vyhlásil Jordan Bardella, ktorý stojí na čele krajne pravicového Národného združenia. „Nastal čas vyhodiť Bayroua z vlády, ukončiť jeho deštrukciu a nespravodlivosť," pridal sa ku kritike líder krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko Jean-Luc Mélenchon.