Ukrajinské drony sú lacné a účinné. Pomôcť by mohli aj Európe

Vojna na Ukrajine ukázala, akú významnú úlohu zohrávajú v bojoch bezpilotné lietadlá. Niektoré stoja len 400 dolárov, no dokážu zničiť aj drahú ruskú techniku. Odhaduje sa, že až 70 percent ruských strát na výzbroji spôsobili útoky ukrajinských dronov. Kyjev dlho odmietal, aby ich vyvážali na Západ, ale minulý mesiac oznámil, že exportné pravidlá uvoľní. Podľa odborníkov by to pomohlo obom stranám - ukrajinské firmy by získali finančné zdroje a krajiny Európskej únie zase know-how.