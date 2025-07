ONLINE: Trump: Americké zbrane sú už na ceste na Ukrajinu. Moskva to vníma ako signál na pokračovanie vojny

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 239 dní Ukrajinský pozemný robot Liut (Zúrivosť) v ostrej akcii Video Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) zverejnila 14. júla exkluzívne zábery z nasadenia pozemného robotického systému Liut (v preklade „Zúrivosť“) v aktívnom boji proti ruským jednotkám v Sumskej oblasti. / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR)

Čítajte viac 1 238. deň: Európske štáty sú ochotné nakúpiť americké zbrane pre Ukrajinu v rámci Trumpovho plánu. Česko sa nepripojí

6:00 Americké zbrane sú už na ceste na Ukrajinu. V utorok večer miestneho času (v noci na stredu SELČ) to podľa agentúry Reuters vyhlásil prezident Spojených štátov Donald Trump. Povedal tiež, že za všetky americké zbrane zaplatí Severoatlantická aliancia a že USA na Ukrajinu nevyšlú žiadnych vojakov. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii. Trump sa v posledných mesiacoch snažil sprostredkovať zastavenie bojov a mierové rokovania. Kým Ukrajina s bezpodmienečným prímerím opakovane súhlasila, Rusko na tento americký návrh nepristúpilo.

Trump podľa Reuters povedal, že na Ukrajinu už mieria niektoré strely pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. „Prichádzajú z Nemecka,“ povedal. V pondelok uviedol, že európske krajiny budú môcť novonakúpenými zbraňami nahradiť vo svojich skladoch tie, ktoré pošlú na pomoc Ukrajine.

Trump v pondelok Rusku pohrozil, že ak nebude do 50 dní uzavretá dohoda o ukončení vojny s Ukrajinou, tak naň uvalí stopercentné clo. Druhotné sankcie potom podľa Bieleho domu dopadnú na krajiny, ktoré od Ruska nakupujú ropu. Trump tiež povedal, že je veľmi nespokojný s prístupom ruského prezidenta Vladimira Putina. Teraz Trump novinárom povedal, že s Putinom od pondelkového ohlásenia sankcií zatiaľ nehovoril.

Trumpove vyjadrenia o možných amerických sankciách označil v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov za vážne. Rozhodnutie o dodávkach zbraní Ukrajine, ktoré zaplatia európske krajiny, potom podľa Peskova Kyjev vníma ako signál na pokračovanie vojny. Rusko opakovane tvrdí, že je pripravené rokovať o mierovom riešení, ak ale svoje ciele nedosiahne diplomatickou cestou, bude podľa Moskvy vojna pokračovať.

Na vyzbrojovaní Ukrajiny financovaním amerických zbraní sa chcú medzi inými podieľať Nemecko, Británia, Fínsko, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Holandsko a Kanada, povedal v pondelok šéf NATO Mark Rutte. Naopak Česko sa k tejto iniciatíve nepripojí, ako v utorok povedal serveru Publico premiér Petr Fiala. Uviedol, že Česko sa sústredí na iné cesty, ako Ukrajine pomôcť.

Podľa denníka Financial Times (FT) sa Trump v súkromnom rozhovore pýtal svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského, či by Ukrajina bola schopná udrieť na Moskvu, ak by Spojené štáty Kyjevu poskytli zbrane dlhého doletu. Šéf Bieleho domu podľa FT nabádal Ukrajinu, aby zosilnela údery v hĺbke ruského územia. Biely dom informácie denníka o podnecovaní útokov na Rusko poprel.

V utorok Trump povedal, že Zelenskyj by nemal útočiť na Moskvu a že Putin by mal súhlasiť v stanovenej lehote s prímerím. „Ak po 50 dňoch nebudeme mať dohodu, tak to bude veľa zlé,“ povedal.

Na otázku novinárov, či je teraz Trump na strane Ukrajiny, americký prezident odpovedal, že nie je na žiadnej strane. Následne vyhlásil, že je na strane ľudskosti. „Chcem zastaviť zabíjanie,“ uviedol.

6:00 Pri ruských dronových a raketových úderoch na Ukrajinu zahynuli pri Kupjansku najmenej dvaja ľudia. Oznámili to v stredu podľa agentúry Reuters miestne úrady. Terčom útokov boli okrem iného aj Charkov či Kyjev.

Pri Kupjansku, ktorý čelí ruským útokom po niekoľko mesiacov, zabíjali drony. Šéf správy Charkovskej oblasti Oleh Synehubov povedal, že počas 20-minútového dronového úderu otriaslo Charkovom najmenej 17 explózií, zranení boli traja ľudia.

Náčelník vojenskej správy Kryvého Rihu Oleksandr Vilkul povedal, že proti tomuto priemyselnému mestu nasadili Rusi drony aj rakety. Rozsiahly útok prerušil dodávky elektriny a vody a úrady ohlásili nespresnený počet zranených.

V metropole podľa kyjevského starostu Vitalija Klička zatiaľ nie sú známe škody či počty zranených. Kličko povedal, že útoky odrážala protivzdušná obrana.

Rusko prakticky každú noc útočí na ukrajinské mestá s nasadením stoviek bezpilotných lietadiel a desiatok striel a rakiet rôznych typov. Tiež Ukrajina posiela na ruské územie drony, pričom cieli hlavne na priemyselnú a vojenskú infraštruktúru. Tvrdí, že jej zámerom je oslabiť bojaschopnosť susednej krajiny, ktorá proti nej štvrtý rok vedie útočnú vojnu.