'Zavolajte Putinovi'. Šéf NATO odkázal Brazílii, Číne a Indii, že ich Trumpove protiruské clá silno zasiahnu

„Moje odporúčanie týmto trom krajinám je najmä to, že ak bývate v Pekingu alebo Dillí alebo ste prezident Brazílie, mali by ste sa na to pozrieť, pretože vás to môže zasiahnuť veľmi silno,“ povedal Rutte novinárom po stretnutí s americkými senátormi v Kongrese. Deň predtým rokoval s prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý pohrozil kupcom ruského exportu 100-percentnými sekundárnymi clami, pokiaľ Moskva s Ukrajinou do 50 dní neuzavrú mierovú dohodu.

„Zavolajte preto prosím (ruskému prezidentovi) Vladimirovi Putinovi a povedzte mu, že by mal začať brať mierové rokovania vážne, pretože inak sa to masívne odrazí na Brazílii, Indii a Číne,“ dodal Rutte.

Za zbrane pre Kyjev zaplatí EÚ a NATO Video

Trump v uplynulých dňoch opakovane vyjadril nespokojnosť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a varoval Rusko, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jeho obchodných partnerov stopercentné sekundárne clá.

Podľa republikánskeho senátora za štát Severná Karolína Thoma Tillisa sú Trumpove kroky správne, ale „50-dňová lehota ho trápi“. „Putin sa pokúsi využiť tých 50 dní na vyhratie vojny alebo na získanie lepšej vyjednávacej pozície pre rokovania po tom, čo vyvraždí a potenciálne získa viac územia,“ uviedol.

Podľa Rutteho Európa nájde peniaze na zaistenie toho, aby mala Ukrajina pri mierových rokovaniach najlepšiu možnú pozíciu. Podľa jeho slov po dohode s Trumpom budú Spojené štáty „masívne zásobovať Ukrajinu zbraňami, nielen systémami protivzdušnej obrany, ale aj raketami a muníciou zaplatenou Európanmi“.