Známa česká reštaurácia ľahla popolom

Požiar reštaurácie Bílý Kámen Video Zdroj: HZS LK

"Až 14 jednotiek profesionálnych aj dobrovoľných hasičov zamestnal v noci na stredu požiar objektu reštaurácie v kempe v Doksoch na Českolipsku. V noci o 3:41 hasiči dostali plamene pod kontrolu, následne prebiehali práce na dohasení požiaru. Na mapovanie požiariska zo vzduchu sme nasadili aj hasičské bezpilotné lietadlá – drony, uviedol Hasičský záchranného zbor Libereckého kraja.

Podľa serveru idnes sa udalosť zaobišla bez obetí či zranení, v kempe neďaleko bolo približne tridsať ľudí.

Českí hasiči nemajú prácu len doma. Pomáhajú pri požiaroch v Grécku, idú pomôcť aj do Texasu, kde sú ničivé povodne. „Z Českej republiky cestuje za oceán celkom 16 príslušníkov, a to vrátane kynológov so záchranárskymi psami a špecialistov HZS. Ide o príslušníkov HZS SR zaradených do špeciálneho USAR tímu, ktorý napríklad zasahoval pri ničivom zemetrasení v Turecku. Český tím je zároveň jediným zahraničným tímom, ktorý v tejto súvislosti do Spojených štátov zamieri. Cieľom misie je posilniť americké záchranné zložky pri pátraní po nezvestných osobách,“ uviedol hasičský zbor.