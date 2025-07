Zelenskyj: Putin sa Ameriky bojí. Ak dostaneme z USA útočné zbrane, sme pripravení na demonštráciu sily

AGM-158, Hellfire či JDAM? Vojenský expert Andrej Žiarovský o možných nových amerických zbraniach pre Ukrajinu Video Zdroj: ta3

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok v exkluzívnom rozhovore pre americký kanál Newsmax uviedol, že akékoľvek útočné zbrane poskytnuté Spojenými štátmi by mohli prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina sadnúť si k rokovaciemu stolu, aj keby takéto zbrane, vrátane rakiet schopných zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území, neboli použité.

„Prezident Trump a celá Amerika aj Európa vedia, že chceme mier a ukončenie vojny,“ povedal Zelenskyj. „Ale Rusi chápu len silu. Preto sú potrebné iba silné sankcie a silné zbrane. Sme pripravení na akciu, na demonštráciu sily“.

„Pamätám si, že sme mali silný balík odstrašenia ešte predtým, ako sa prezident Trump stal prezidentom. Chcel som od Ameriky takýto balík kúpiť. Ale nestalo sa to. Rozprávali sme sa s prezidentom Trumpom o týchto veciach. Veľmi by som chcel, aby sme boli silní. Demonštrácia sily núti Putina sadnúť si k rokovaciemu stolu. Nie je isté, že túto silu budeme musieť použiť, ale ak Rusko vie o jej existencii, už to je silný argument pre ukončenie vojny,“ povedal pre Newsmax Zelenskyj.

Zelenskyj si pochvaľoval, že Trump konečne videl Putina takého, aký je: podľa ukrajinského prezidenta ako klamára, ktorý nechce uzavrieť mier.

Trump, ktorý krátko po nástupe do úradu sľúbil ukončenie vojny na Ukrajine, je frustrovaný zdráhaním ruského prezidenta súhlasiť s mierovou dohodou alebo dokonca s prímerím. Trump v pondelok oznámil plán na prezbrojenie Ukrajiny raketami a inými zbraňami vrátane systému protiraketovej obrany Patriot a varoval pred „veľmi prísnymi clami“, ak Rusko neukončí vojnu do 50 dní.

Zelenskyj tiež povedal, že Putin sa Spojených štátov bojí. Ako príklad uviedol, že keď Kyjev navštívil americký generál vo výslužbe osobitný splnomocnenec Keith Kellogg a ďalší Američania, masívne útoky sa počas dvoch nocí zastavili.

„Dokonca si z toho ľudia už robia žarty a hovoria, že by sme mali dať generálovi Kelloggovi ukrajinský pas a nechať ho tu a že Američania by k nám mali chodiť častejšie, pretože potom by Rusko menej bombardovalo,“ povedal Zelenskyj.

Podľa Zelenského dáva Trump Putinovi šancu, aby túto vojnu, ktorú predošlý prezident Joe Biden zastaviť nedokázal, ukončil. A je presvedčenmý, že Trump to dokáže, povedal pre Newsmax.

„Naozaj chcem veriť, že ak Putin nevyvodí závery, prezident Trump skutočne uplatní silné sankcie, ktoré sa nedajú obísť – v prvom rade v energetickom a bankovom sektore. A tiež, že nám poskytne silný odstrašujúci balík a výkonné systémy protivzdušnej obrany, ktoré budú schopné chrániť Ukrajinu a v konečnom dôsledku aj európske krajiny. To je ten rozdiel,“ povedal Zelenskyj.