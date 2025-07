Putin sa Trumpa (zatiaľ) nebojí. Omotá si ho opäť okolo prsta?

V pondelok dostal ruský vládca od Trumpa 50-dňové ultimátum. Do začiatku septembra sa má Moskva dohodnúť s Kyjevom na mieri. Inak Putinovmu režimu hrozia stopercentné sekundárne clá, ktoré by mali zasiahnuť aj krajiny odoberajúce ruskú ropu. Zároveň Washington dodá Kyjevu ďalšie zbrane, ktoré nakúpia Európania.

Trump tvrdo kritizuje Putina Video Zdroj: ta3

Šéf NATO Mark Rutte oznámil, že na vyzbrojovaní Ukrajiny sa chcú podieľať Nemecko, Británia, Fínsko, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Holandsko a Kanada. Trump vyhlásil, že do Kyjeva už z Berlína mieria rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.

Intenzívnejšia vojna?

Populistický republikán sa počas celej svojej politickej kariéry šéfovi Kremľa zaliečal. Trump dokonca neraz viac kritizoval americké tajné služby ako Putina. Ruský vládca to veľmi dobre vie a je pravdepodobné, že bude hľadať spôsob, ako si Trumpa opäť omotať okolo prsta.

AGM-158, Hellfire či JDAM? Vojenský expert Andrej Žiarovský o možných nových amerických zbraniach pre Ukrajinu Video Zdroj: ta3

„Očakávam, že Putin počas nasledujúcich 49 dní vojnu ešte zintenzívni, bude sa snažiť získať čo najviac územia a spôsobiť Ukrajine čo najviac utrpenia. Potom, na 50. deň, povie, že chce prímerie. Naletí na to Trump? Dúfam, že nie, ale nestavil by som si na to. Americký prezident má stále pocit, že ruský líder sa môže polepšiť. Takže predpokladám, že Putin to na Trumpa opäť skúsi,“ reagoval pre Pravdu Thomas Schwartz, profesor histórie, politológie a európskych štúdií z Vanderbiltovej univerzity v Nashville.

Prečo vôbec dal americký prezident Rusku ďalších 50 dní? „Zdá sa, že Moskva sa to chystá ignorovať. Trump však má rád takéto ultimáta. Dá sa povedať, že 50 dní vyzerá zvláštne, ale je to načasované na koniec leta a možno tiež na ukončenie ruskej ofenzívy. Azda tým chce Trump prinútiť Európanov, aby pracovali aj v auguste. Alebo si možno myslí, že získa viac mediálnej pozornosti, keby sa dohoda podarila uzavrieť v septembri, teda na začiatku amerického školského roka okolo Labor Day (Deň pracujúcich, ktorý sa v Amerike oslavuje v prvý septembrový pondelok, tento rok je to 1. septembra, pozn. red.),“ povedal pre Pravdu Mitchell Orenstein, expert na medzinárodné vzťahy z Pensylvánskej univerzity.

Čítajte viac Trumpov hnev na Putina zaplatí Európa. Ukrajina tak z USA dostane zbrane

Agentúra Reuters s odvolaním sa na tri zdroje blízke Kremľu, ktoré si želali zostať v anonymite, napísala, že Putin sa nechystá zastaviť vojnu. „S jedlom rastie chuť,“ uviedol jeden zdroj s tým, že ruský vládca chce vojensky získať čo najviac ukrajinského územia.

„Neočakávam, že by Putin zmenil kurz na základe najnovších Trumpových krokov. Verí, že Rusko má vôľu a schopnosti, aby túto vojnu viedlo donekonečna, a že Ukrajina nedostane od spojencov pomoc, ktorá prekoná to, čo do bojov môže nasadiť Rusko. Len jedna vec by mohla Putina presvedčiť, aby sa usiloval o mier, a nie o víťazstvo: keby bolo jasné, že Západ bude jednoznačne a dlhodobo Ukrajinu podporovať,“ vysvetlil pre Pravdu expert na postsovietsky priestor Paul D'Anieri z Kalifornskej univerzity.

Závisí to od Trumpa

Veľa teda bude závisieť od toho, nakoľko je Trumpova zmena postoja k Rusku skutočná, či bude urýchlene dodávať Ukrajine zbrane a či bude schopný prispieť k aspoň akej-takej jednote západných spojencov. Trump odmieta povedať, že je vo vojne na strane Ukrajiny, ale opakuje, že chce zastaviť zabíjanie.

„Spočiatku som bol skeptický k Trumpovmu obratu, ale myslím si, že je skutočný. Asi po šiestich mesiacoch si prezident uvedomil, že sa s ním Putin zahráva a že Ukrajina a EÚ sú v mierových rokovaniach skutočnými hráčmi. Vzhľadom na to, ako Trump uvažuje, nie je prekvapujúce, že si myslí, že clá sú dobrým spôsobom, ako vyvíjať tlak na Rusko. Zdá sa tiež, že je presvedčený, že dodávky systémov protivzdušnej obrany Ukrajine sú dôležité. Možno preto, že naozaj nemá rád vojnu a nechce vidieť bezdôvodné zabíjanie ľudí,“ myslí si Orenstein.

Lepší na Ukrajinu, horší na Rusko. Skutočne zmení Trump prístup k Putinovi? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 45,3% Áno 32,3% Neviem 22,4%

D'Anieri je opatrnejší. „Nie je múdre prikladať príliš veľkú váhu čomukoľvek, čo Trump povie, alebo zabudnúť na to, ako často mení názor. Predsa len sa však zdá, že prehodnotil to, ako chápe vojnu. Zatiaľ čo predtým mal tendenciu veriť, že Rusko uprednostňuje mier pred dobytím Ukrajiny, teraz si uvedomuje, že Putin po pokoji zbraní netúži. A to je dôvod, prečo Trumpove snahy o prímerie zlyhali. Vyzerá to tiež tak, že momentálne nad proputinovskými hlasmi v americkej vláde získali prevahu ľudia, ktorí dlhodobo viac podporovali Ukrajinu,“ skonštatoval D'Anieri.