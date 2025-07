K vražde ukrajinského plukovníka SBU sa hlásia neonacisti napojení na Rusko. Tvrdia, že budú pokračovať

K účasti na vražde plukovníka ukrajinskej tajnej služby SBU Ivana Voronyča v Kyjeve sa prihlásila ukrajinská bunka medzinárodne zakázanej neonacistickej organizácie The Base (Základňa), ktorá je podozrivá z napojenia na Rusko. Uviedol to v stredu denník The Guardian.