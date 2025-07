Rusko musíte milovať, inak vás označia z rusofóba Video O Rusku pre Pravdu hovorí v archívnom rozhovore Vladimír Šucha, niekdajší šéf Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku. / Zdroj: TV Pravda

Mauzóleum bude neprístupné pre verejnosť od soboty 19. júla. Ruské médiá informujú, že sa pri ňom začali tvoriť nezvyčajne dlhé rady ľudí. Zjavne to súvisí so správou, že zvedavci sa nedostanú do mauzólea až do leta 2027. „Naposledy bolo zatvorené z dôvodu opráv v roku 2012, keď práce trvali približne šesť mesiacov," poznamenal server Day. Rad zvedavcov sa pred najbližšou sobotou tiahne až k soche maršala Georgija Žukova na Manéžnom námestí. Vzdialenosť medzi ním a mauzóleom je približne tri kilometre. „Také dlhé zástupy nebývali ani v období Sovietskeho zväzu," upozornil server Vokrug sveta.

Federálna služba ochrany oznámila dátum zatvorenia mauzólea v pondelok 14. júla. Poskytla iba veľmi stručnú správu, v ktorej neuviedla príčinu. Nedá sa vylúčiť, že tí, čo sa chcú pozrieť na Lenina, zneisteli, preto sa v hojnom počte stavajú do dlhého radu čakajúcich. Úvahy o prenesení tela boľševického revolucionára do hrobu sú však zbytočné fámy, pretože o rekonštrukcii sa vedelo v predstihu, no možno to uniklo pozornosti mnohých ľudí. Presne 19. júla uplynie lehota 30 dní od podpísania zmluvy stavebnej firmy so štátom, dokedy dodávateľ prác musí získať všetky potrebné povolenia a začať s opravami.

Obavy obdivovateľov Lenina sú síce oficiálne neopodstatnené, ale Rusi sú naučení neveriť tomu, čo tvrdia úrady. V duchu, že čo platilo včera, sa už zajtra môže zmeniť. Možno naozaj podozrievajú vedenie štátu, že ich miláčikovi chystá posledné miesto odpočinku pod zemou. „Ide o to, že ľudia neveria úradom a pochybujú o znovuotvorení mauzólea. A nie bezdôvodne, lebo úrady veľmi často poskytli dôvody, aby sa pochybovalo o ich pravdovravnosti," podotkla publicistka a bývalá komunistická poslankyňa Daria Mitinová.

Šírenie fám môže živiť niekoľko faktov z tohto roku. Od 18. februára do 14. apríla bolo mauzóleum zatvorené pre údržbu. Potom ho otvorili iba na necelých desať dní. Jeho brána sa znovu zavrela 23. apríla, čo bolo deň po 155. výročí narodenia Lenina. Súviselo to s prípravami na oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom, ktoré sa tradične konajú 9. mája na Červenom námestí. A teraz neprístupné mauzóleum až na dva roky? Živná pôda pre konšpirácie ako stvorená…

Rusom, ktorý podozrievajú úrady z nečestných úmyslov s Leninom, mohla padnúť do oka aj takpovediac zvláštna súvislosť medzi dĺžkou zatvorenia mauzólea a nákladmi na jeho opravu. Štát zaplatí zhotoviteľovi prác približne 20 miliónov rubľov, čo je v prepočte okolo 200-tisíc eur. Znamená to, že jeden deň rekonštrukcie vyjde len na 274 eur denne. A pýtať sa môžu aj na to, prečo to potrvá až dva roky. Taká dlhá doba na rekonštrukciu, počas ktorej by developer postavil obytný komplex bytov?

Útechou pre nervóznych stúpencov Lenina môže byť aspoň to, že jeho telo nepremiestnia inam, keď sa robotníci pustia do opráv. Zostane v mauzóleu počas celého trvania rekonštrukcie. „Práce sa nedotknú pietnej siene, takže Leninovo telo nepresunú," ozrejmil server Medusa. „Reštaurátorské práce sa budú týkať napríklad žulových dosiek mauzólea, potrebné je spevniť steny," napísal server Gazeta o niektorých plánoch rekonštrukcie.

Skalným prívržencom večne živého Lenina, ako o ňom hovorila komunistická propaganda nielen v Sovietskom zväze, ale aj v totalitnom Československu, zostáva veriť, že sa nesplní jedna z ich konšpirácií: je ňou podozrenie, že by sa mohli dozvedieť, že z nejakého dôvodu v najbližších dvoch rokoch došlo k nenávratnému poškodeniu balzamovaného tela vodcu boľševickej revolúcie… To by bol pre tohto komunistického ateistu amen v mauzóleu nesúcom jeho meno.